El Campello solo destina a mantenimiento de jardines 200.000 € pese a necesitar 900.000

Las asociaciones de l’Horta-Muchavista y La Zenia presentaron a principios de marzo un escrito solicitando un plan para mejorar los parques y jardines. Y ahora vuelven a manifestar «la preocupación de los vecinos por el abandono y las deficiencias que continúan en los parques y zonas verdes de la playa de Muchavista, fruto de la falta de medidas de conservación adecuadas y nula inversión». Y es que los residentes alertan que «se mueren las plantas por falta de riego, no se fumigan, no se reponen las plantas que se secan, etc. Es deficiente el mantenimiento del mobiliario urbano y de las vallas que separan los jardines de las aceras. Hay una falta evidente de falta limpieza». Y también la falta de inversiones y mantenimiento supone un problema de seguridad en estos jardines, sobre todo para los niños. Aseguran que se está dando una «penosa la imagen de un municipio turístico», y que estas carencias en las zonas verdes «impiden que sean un lugar de relax, de esparcimiento de los vecinos hoy tan necesario con la pandemia, donde puedan acudir los niños a jugar o donde se pueda practicar deporte al aire libre. La crisis del covid no puede ser una excusa para justificar tal abandono».

En un nuevo escrito formalizado ante el Consistorio explican que «el deterioro por la falta de mantenimiento de los parques da una imagen desoladora de la zona», y ponen numerosos ejemplos, como el parque frente al Liceo Francés, los jardines frente a la urbanización Las Palmeras, frente al centro comercial Villa Marco, los parques de Poniente, La Zofra y Hello Kitty olas zonas verdes de Bitácoras-Noray. Y también de otras zonas ajenas a Muchavista como la Torre de la Illeta.

Y es que lamentan que «durante años los servicios de mantenimiento de jardines y limpieza se han olvidado de los parques y jardines de Villa Marco. No existe planificación de trabajo anual en los jardines. La concejalía no da importancia al cuidado de las plantas, arbolado, limpieza y demás elementos que integran los jardines como las vallas, el mobiliario urbano, juegos infantiles, limpieza... no tiene en cuenta lo transcendental de la imagen de las zonas verdes mal cuidadas para el municipio».

Por todo ello reclaman a las concejalías de Medio Ambiente, Parques y Jardines, en manos de Oca, que asuman «su responsabilidad, organizando los recursos, y apostar por un municipio con mayor calidad de vida y ambiental tras la pandemia del covid-19, hoy lugar de esparcimiento de los vecinos».

Exigen un plan de poda, reposición de arbolado y plantas, de tratamientos fitosanitarios, de recuperación y mejora del sistema de riego, y de conservación y mantenimiento de parques y jardines. También piden la reposición del mobiliario urbano y vallado perimetral de los jardines y zonas verdes de Muchavista, y una organización de los recursos con una planificación anual para evitar el deterioro.

Por su parte Julio Oca negó que se esté gestionado mal los recursos de su concejalía y recordó que desde los recortes por la crisis de 2012, la cantidad que se viene destinando a los parques es de 200.000 euros, cuando se necesitarían 900.000. Eso sí, destacó que ha sido Cs en este mandato, cuando ha entrado en la concejalía, quien «ha exigido el aumento de la partida presupuestaria, que viene reflejado en las cuentas de 2020 con 450.000 euros». Esta subida se hará efectiva cuando se licite la nueva contrata este año.