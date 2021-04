EU pide aclarar la actuación del Consistorio que ha acabado en una multa al alcalde ante una infracción urbanística en El Campello

EU pedirá explicaciones al equipo de gobierno sobre la actuación del Ayuntamiento que ha acabado con una multa por parte del juzgado al alcalde por no actuar ante una infracción urbanística. El grupo municipal de Esquerra Unida, "ante la gravedad del asunto", ha reaccionado a la noticia publicada por INFORMACIÓN exigiendo “explicaciones en la próxima comisión informativa de territorio y vivienda, que tendrá lugar el próximo lunes 12 de abril y que será presidida por el concejal de urbanismo y alcalde, Juanjo Berenguer Alcobendas”. Y en la misma solicita “la presencia de todos los técnicos responsables en la gestión de este asunto”. El juez, ante la falta de respuesta del Consistorio y tras reclamar que se identificara sin éxito al funcionario responsable, ha emitido un auto por el que impone una multa al alcalde, como máxima autoridad municipal, por no aplicar una sentencia del TSJ de 2017 por la que se anulaba una licencia de obras y se estipulaba que, en caso de que la afectada no eliminara la puerta objeto de la infracción urbanística, el Consistorio actuara de forma subsidiaria.

EU denuncia la falta de transparencia que ha existido en este asunto “siendo la primera noticia que el grupo municipal ha tenido al respecto la aparecida en los medios de comunicación en el día de hoy”, calificando el comportamiento que se relata de “bochornoso y negligente, impropio de un ayuntamiento”. “Y ante la ocultación de información a este grupo municipal por parte de sus responsables, enterándonos por prensa en el día de hoy” exigen que, “en cumplimiento del artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local, requerimos acceso a la totalidad de los expedientes, y documentación, relacionadas. Desde la concesión de la licencia de obra irregular en el año 2006 hasta el último documento que obre en posesión del Ayuntamiento”. Cabe recordar que esta formación municipal lleva años exigiendo una auditoría integral del ayuntamiento, y en especial, de las áreas de Personal, Contratación y Urbanismo.