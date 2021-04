Cerca de 1,5 millones de euros en ayudas para rescatar la actividad la actividad económica en Sant Joan. Este viernes, coincidiendo con el horario de inicio de la actividad municipal, se abre el plazo para la presentación de solicitudes a las ayudas Paréntesis recogidas en el Plan Resistir impulsado por la Generalitat, con el que el Consistorio santjoaner y en concreto su concejalía de Comercio y Fomento Económico van a repartir 842.337€ en ayudas directas dirigidas a autónomos y microempresas que no empleen a más de diez personas, según han informado desde el Consistorio.

Estas ayudas vienen financiadas a tres bandas entre la Generalitat Valenciana, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de la Comunidad, y van destinadas al comercio al por menor no sedentario, hoteles y alojamientos, campings, restaurantes, cafeterías y establecimientos de bebidas, cines, agencias de viajes, artes escénicas, gimnasios, instalaciones deportivas y actividades recreativas y de entretenimiento entre otras. Todas estas empresas muy afectadas por la reducción de ingresos y los cierres desde comenzada la pandemia.

Con la publicación en el día de hoy del Decreto de Convocatoria en el BOP de Alicante (http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2021/04/08_65/2021_004209.pdf), se abre un periodo de 15 días hábiles para la presentación de solicitudes y de la documentación exigida que únicamente se podrá realizar a través de la Sede Electrónica municipal (https://santjoandalacant.sedelectronica.es/info.1).

Para responder a dudas y ayudar en la tramitación y presentación de solicitudes, la Agencia de Desarrollo Local (ADL #IDEAS) dirigida por el socialista Manel Giner, pone a todo su personal al servicio de la ciudadanía que vaya a solicitar estas ayudas, según han señalado en un comunicado.

Como ha comentado el propio concejal en la rueda de prensa ofrecida esta mañana, “con estas ayudas de 842.000€, la subvención concedida de 129.000€ por la Diputación Provincial para ayudas directas y los 500.000€ aprobados en el pleno extraordinario celebrado el pasado martes, el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant va a repartir hasta este momento 1,5 millones de euros en ayudas, existiendo la posibilidad de ampliar esta cantidad con cargo al remanente de tesorería mientras esté disponible y la situación de emergencia continúe".

Y destacan que "para que se entienda en perspectiva el esfuerzo que realizan las administraciones implicadas, un municipio como el de Sant Joan va a repartir 1,5 millones de euros más que la Comunidad de Madrid en ayudas directas dirigidas a autónomos y empresas con motivo del covid-19, dado que esta no ha repartido un solo euro”.

A partir de mañana se subirá a la Sede Electrónica el modelo de solicitud junto a un cuestionario FAQ de preguntas más frecuentes, confeccionado desde la concejalía en un esfuerzo de mejora constante de la comunicación con la ciudadanía, dando traslado a los representantes de los sectores comerciales y hosteleros de idéntica información para solicitar su colaboración en la difusión de la misma entre sus asociados.

Atendiendo a los datos que constan en la concejalía de comercio se hará un mailing electrónico dirigido a las empresas locales informándoles de la apertura del plazo y el contenido de las citadas ayudas.

Exención de tasas al comercio no sedentario

Junto a estas ayudas directas, ayudas a la digitalización y el programa de incentivo del consumo local, hay que sumarle las exenciones que en materias de tasas e impuestos locales se han ido aplicando desde marzo del año pasado. En este sentido, hoy se ha publicado también en el BOP la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de mercado. Esta modificación establece desde el día 1 de enero de 2021 hasta el día 31 de diciembre del mismo año una tasa de cero euros para los puestos techados de la parte exterior del Mercado Municipal, así como para los puestos ambulantes fijos, no techados y los puestos ambulantes no fijos, no techados.