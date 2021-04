Compromís llevará a los tribunales el PAI del Parque Empresarial de Sant Joan

Compromís per Sant Joan se ha opuesto al programa del Parque Empresarial tras habérsele rechazado las diferentes alegaciones presentadas en 2018 y que ponían de relieve lo desfasado que está el proyecto. Según la formación valencianista, "la inexistencia de estudios económicos que aseguren la viabilidad del proyecto, que garanticen la movilidad sostenible o que analicen el impacto social, de género y ambiental de la zona son algunos de los motivos que invalidan legalmente esta propuesta, la cual ha sido aprobada con los votos de VOX, PP, Ciudadanos y el PSOE", coincidencia que, según Compromís, “debería de hacer reflexionar a los socialistas sobre su modelo para Sant Joan”.

El principal aspecto que critica la agrupación es la inexistencia de un estudio económico pormenorizado de la implantación del proyecto. “La memoria de Sostenibilidad Económica solo describe las opciones de retribución de los propietarios, que plantea un escenario optimista sin contemplar un estudio de mercado o un análisis de la situación que atienda los posibles problemas en la financiación”, afirman. “Dar por hecho el desarrollo del programa sin exponer ningún dato económico, supone un riesgo para las arcas municipales”.

El concejal Sergio Agueitos alega también que el Plan de Movilidad está desfasado y que incumple la Ley 6/2011 autonómica. En el pasado pleno, el portavoz alegó que las líneas de autobuses propuestas que garantizarían la conectividad del Parque Empresarial o ya no existen o no es factible su implementación por falta de competencia municipal sobre transporte público.

Compromís ha recordado las consecuencias de la burbuja inmobiliaria, que este proyecto "no es más que el empecinamiento en un modelo desarrollista y depredador del territorio que no atiende a la realidad y apunta la necesidad de un estudio de impacto social, de género y ambiental que el Ayuntamiento no ha puesto en marcha". “En todos estos años no ha habido debate alguno sobre este proyecto. Solo vemos demagogia y promesas de riqueza y empleo infundadas. Hay alternativa a la especulación y la defenderemos. Entendemos que la propuesta es ilegal y actuaremos en consecuencia”, ha afirmado Agueitos.

Podemos

Por su parte desde Podemos, en otro comunicado, explicaron que "queremos aclarar que no se ha votado en contra porque no se quiera apoyar la construcción de un parque empresarial, sino porque creemos que el aprobado este lunes es un proyecto que carece de informes de viabilidad del Gobierno autonómico o el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), y que tampoco se ha elaborado un plan de sostenibilidad económica que tenga en cuenta experiencias previas de parques empresariales del entorno".

Así mismo, Podemos considera que el proyecto se enmarca en el PGOU de hace casi dos décadas, cuando el modelo de desarrollo era distinto al que reclama el contexto actual, por lo que creemos que la obra, que necesitará de una gran inversión que realizará la empresa pública PYCSA como agente urbanizador, se trata más de un empeño político del equipo de Gobierno con el beneplácito y apoyo del Partido Popular que de un proyecto verdaderamente viable.

Los motivos por los que Podemos no ha apoyado esta iniciativa "se fundamentan en la ausencia de informes que garanticen su viabilidad, como indicamos no se ha consultado al IVACE ni a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Tampoco se ha buscado el compromiso del Consell con el proyecto ni existe relación al respecto con la Cámara de Comercio de Alicante ni con la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat (FEPEVAL)".

Y destacan que "el Ayuntamiento de Sant Joan está aprobando un proyecto para el cual necesita coordinación con multitud de agentes sin haber consultado a ninguno, como si de una república independiente se tratase. Así mismo, el equipo de gobierno tampoco facilita datos sobre si existen empresas que hayan manifestado intención de instalarse en el parque empresarial de Sant Joan, por lo que si finalmente no se vende el espacio será la empresa municipal PYCSA la que se tenga que hacer cargo de pagar a los propietarios de los terrenos cedidos para el proyecto, repercutiendo económicamente el más que probable fracaso del proyecto en los vecinos y vecinas de Sant Joan. Por último, la zona carece de accesibilidad y no existe un plan de mejora al respecto, actualmente los accesos de entrada a la autovía ya están colapsados y el municipio, por su tamaño, carece de capacidad para establecer nuevas líneas de transporte público urbano. Así mismo las zonas verdes previstas están lejos del casco urbano y su desarrollo se pospone para dentro de más de una década".

Ante estas circunstancias "desde Podemos creemos que se debe replantear el proyecto y el PGOU con un desarrollo sostenido en el tiempo porque actualmente no hay planificación de lo que se quiere hacer, por lo que el voto en contra no es porque no se quiera un parque empresarial sino porque consideramos que el proyecto actual está mal planificado".