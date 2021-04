Más de 200 funcionarios de San Vicente se concentran y piden "que se depuren responsabilidades"

La dimisión del concejal José Luis Lorenzo tras filtrarse insultos y comentarios contra funcionarios del Ayuntamiento no es suficiente para los trabajadores, ante el agravio que se ha producido. Que se depuren responsabilidades». Es lo que piden los funcionarios del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.

La concentración de apoyo a los empleados del consistorio tras filtrarse en un chat en el que participaban concejales socialistas entre otra cosa, insultos a funcionarios, concentró ayer a más de 200 personas. Buena parte de ellas trabajadores municipales (en el Ayuntamiento hay cerca de 400 empleados), algunos exconcejales que quisieron estar del lado de los trabajadores y también todos los grupos políticos con representación: EU, Ciudadanos, Partido Popular, Vox, Podemos y Compromís. El alcalde, Jesús Villar, asistió a la concentración, también Asun París y estaban presentes los ediles críticos del grupo municipal socialista que participaban en el chat de whatsapp paralelo al grupo municipal. Unos ediles que tuvieron que "tragar" en el manifiesto que leyó la jefa de la Junta de Personal, Asun Ortega, la petición de abandonar el ayuntamiento porque advertía, «ha habido una dimisión, pero quedan responsabilidades por depurar». E incluso aplaudieron al acabar el manifiesto.

"Quienes con su silencio lo consienten y alientan"

"Consideramos que las personas que vierten estas descalificaciones así como las que con su silencio las consienten y alientan no pueden, ni un día más, ostentar un cargo público en cualquier administración en un Estado democrático", contiene ese manifiesto leído Ortega.

"Los hechos acontecidos en los últimos tiempos suponen un auténtico maltrato hacia las personas que defienden los valores de la función pública, totalmente intolerable en un Estado de Derecho que debe estar regido por el máximo respecto a la legalidad y por tanto a todos los funcionarios y funcionarias que velan por su cumplimiento. Reafirmamos nuestro compromiso con el servicio público y exigimos que los autores asuman todas sus responsabilidades y que se adopten las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Ha habido una dimisión pero todavía quedan responsabilidades por depurar", concluía Ortega, ante la inédita concentración.

Si para algo ha servido esta situación ha sido para unir a los trabajadores y que los funcionarios se conviertan en uno. Y que sea imparable una movilización en la que van a aprovechar para reunirse con el equipo de Gobierno y hacer las reivindicaciones que llevan tiempo haciendo sin éxito. "Nunca ha habido una concentración de este calibre", reconocía Ortega, que se alegraba de la "buena respuesta" obtenida por la alta participación a su convocatoria. A la vez que advierte de que este asunto no ha terminado. La presidenta de la Junta de Personal recalca la importancia de que los empleados se sientan bien en el trabajo. Y advierte "nuestro trabajo está reglado y legislado y no está contemplado hacer otra cosa. Y no se puede poner en duda nuestra forma de trabajar", explica.

Sobre la repercusión que ha tenido la filtración en la que se habla con nombres y apellidos de funcionarios, Ortega explica que "los insultos y descalificaciones "son muy graves, incluso machistas". Y asegura que algunos de ellos están barajando incluso denunciarlo. Ortega recalca que en lo sucedido "hay más de un implicado".

"Que sea un punto de inflexión"

Altos funcionarios como la Arquitecta Municipal, Leticia Martín, confía en que "esto sea un punto de inflexión para que no se produzca el abuso contra los trabajadores que solo venimos cada día a trabajar y dar lo mejor de nosotros mismos para el pueblo de San Vicente". Lamenta lo ocurrido porque considera que tiene una repercusión personal y profesional "y no estamos aquí para esto, nosotros no entramos en guerras políticas y somos funcionarios, solo queremos hacer nuestro trabajo lo mejor posible".

Apoyo y medidas del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros

La concentración contó con el apoyo de representes del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de la provincia de Alicante, con la presencia de representantes. Además, también emitían un comunicado tras celebrar una sesión extraordinaria y urgente tras haber tenido conocimiento de los insultos y descalificaciones vertidas por el concejal José Luis Lorenzo, contra la Secretaria General del Ayuntamiento. En él, además de mostrar su rechazo a lo ocurrido, piden al Ayuntamiento que adopten las medidas "para preservar la integridad y dignidad personal y profesional de la compañera.

"Los funcionarios con habilitación de carácter nacional, entre los que se encuentra nuestra compañera, deben ejercer las funciones reservadas por Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional con total independencia e imparcialidad. Toda situación de trabajo en la que un empleado público pueda ser menoscabado psíquicamente y/o físicamente, supone la correlativa obligación de los poderes públicos de adoptar todas las medidas necesarias, adecuadas y proporcionadas para garantizar una protección eficaz de estos en el ejercicio de sus funciones. Este Colegio profesional en apoyo a la honorabilidad personal y profesional de la citada funcionaria habilitada nacional del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, que en el desarrollo de su labor profesional ha sido objeto de un trato vejatorio a través de los medios de comunicación por un representante público".

Añaden que "rechazamos con la mayor contundencia este tipo de actuaciones y exigimos una rectificación inmediata y que por el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig se adopten las medidas oportunas para preservar la integridad y dignidad personal y profesional de la compañera".

Dicho Colegio advierte de que su comunicado "y las noticias aparecidas van a remitirse al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, al Ministerio de Igualdad, a la Dirección General de Administración Local de la Generalitat Valenciana, al Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, a la Agencia Valenciana Antifraude, al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig y a la Secretaría General del Partido

Político al que pertenece el representante público"

Portavoz PSOE: "Nosotros defendemos a los funcionarios"

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Jesús Arenas, advertía que "nosotros defendemos a los funcionarios. Están para ayudarnos y estamos con ellos, solo faltaba". Y no responde al ser preguntado sobre la petición de responsabilidades que exigen los funcionarios de las filtraciones del chat del que él también formaba parte.

Sobre la situación presente del grupo municipal, el edil reconoce que para saber si se abre una nueva época tras dejar el acta el edil José Luis Lorenzo, que lidera la facción contraria a Villar, "hay que preguntarle al alcalde". Y explica que ha llamado a Villar "para sentarnos a hablar y seguir trabajando y esperamos que consigamos finalmente tener una coordinación para poder seguir adelante". Arenas recuerda que "quedan dos años de mandato, para seguir trabajando por San Vicente, sacar las cuestiones que les interesa a los sanvicenteros porque tenemos que salir de una pandemia". Arenas lamenta que "las filtraciones han intentando hacer pensar que no se trabaja, y muchos concejales llegan a su casa a las cinco y sin comer. Han aparecido elementos distorsionadores y cada uno se forjará su opinión, pero en el PSOE no hemos parado para sacar adelante el trabajo". A la vez, está convencido de que el expediente informativo que ha abierto el partido "será a favor de los concejales, porque no se han incumplido los estatutos del partido".

Los partidos piden responsabilidades

Pachi Pascual, Cs: "Que los implicados se aparten o que sea el acalde quien les cese sin esperar nuevos audios"

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Pachi Pascual, ha pedido que "se escuche a los funcionarios y que, tal y como ellos han exigido, aquellos concejales que estén implicados en esas conversaciones en las que se insulta a trabajadores del Ayuntamiento se aparten o, si no lo hacen, que sea el alcalde quien les cese de sus competencias sin esperar a que se hagan públicos nuevos audios o whatsapp, dado que el propio alcalde ha dado a entender que tiene conocimiento de ello".

Óscar Lillo, PP: "Por decencia estos concejales deberían tomar el mismo camino que Lorenzo"

Por su parte, el portavoz del PP, Óscar Lillo, explica que su presencia es el apoyo a todos los trabajadores del Ayuntamiento, que es lo más importante de esta casa. Sin ellos no funciona. Y nosotros pedimos que se tomen decisiones. Emitimos un comunicado pidiendo dimisiones y a día de hoy solo hay una dimisión. Y estos concejales, por decencia, deberían tomar el mismo camino"

Adrián García, Vox: "Hemos denunciado pleno tras pleno, que por cierto siempre nos ha reprochado el alcalde, el maltrato a los trabajadores y que las malas gestiones se solventan a base de talonario"

El portavoz de Vox, Adrián García, advierte de que "Vox es claro, transparente y contundente. Queda en evidencia lo que hemos denunciado pleno tras pleno, por cierto, denuncias que nos ha ido reprochando el alcalde, que en el Ayuntamiento se ha maltratado a los trabajadores y que las malas gestiones se solventan a base de talonario y se comisionan a los amiguetes del concejal de turno. Esto tiene que cambiar de raíz inmediatamente."

David Navarro, Podemos: No nos conformamos con que haya una dimisión, esperamos que no se queda aquí, porque esto no se puede repetir.

El portavoz de Podemos, David Navarro, transmite el apoyo de su formación a los trabajadores municipales. "Y condenamos estos actos. Se ha sobrepasado una línea que nunca se debía traspasar. No todo vale. El funcionariado nos puede gustar más o menos, pero estas descalificaciones no se pueden consentir. Y no nos conformamos con que haya una dimisión, esperamos que no se queda aquí, porque esto no se puede repetir. Es muy "heavy".

Ramon Leyda, Compromís: "El insulto y el menosprecio hacia los funcionarios no es aceptable y desde Compromís no sólo exigimos que se depuren responsabilidades sino también que se pida disculpas".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ramón Leyda, explica que "la concentración del personal trabajador del Ayuntamiento es un reconocimiento a la labor que realizan cada día para garantizar el bienestar de los sanvicenteros y sanvicenteras. El insulto y el menosprecio hacia los funcionarios no es aceptable y desde Compromís no sólo exigimos que se depuren responsabilidades sino también que se pida disculpas. Tenemos que recordar y tener muy presente que el personal trabajador vela por el cumplimiento de la legalidad y son el motor del pueblo de Sant Vicent para que todo funcione correctamente".

Varios exconcejales estuvieron presentes en la concentración dando su apoyo a los trabajadores. Y todos los grupos políticos han emitido un comunicado de repulsa, excepto el grupo socialista.

Comunicado de militantes socialistas a falta de uno del grupo

Por la mañana se enviaba un manifiesto a iniciativa de militantes. "Una gran mayoría de las y los militantes del PSPV-PSOE de San Vicente del Raspeig queremos hacer constar que lamentamos profundamente y rechazamos firmemente los acontecimientos que están teniendo lugar en relación a algunos miembros del Grupo Municipal Socialista, mostrando nuestro apoyo a los trabajadores municipales afectados por esas descalificaciones e insultos que se han publicados en los medios de comunicación".

Y añaden que "la responsabilidad de los cargos institucionales es servir a los ciudadanos que los han elegido. Si no están para eso, mejor no estar. El nombre de nuestro más que centenario partido no se merece comportamientos incorrectos fuera de la ética del socialismo, que demuestran una falta total de compromiso hacia los demás y menos, si lo que se busca es el propio beneficio". Muestran su apoyo al alcalde Villar y a la edil París. "Así mismo también al resto de compañeros y compañeras que colaboran estrechamente con ellos y que se están viendo afectados por todas estas publicaciones, en diferentes medios de comunicación, las cuales son de todo punto deleznables. Deseamos que con prudencia y determinación toda esta situación se reconduzca para bien de la ciudadanía". Para finalizar confiando en que los órganos superiores de nuestro partido y la Comisión de Ética y Garantías tomen aquellas determinaciones que sean oportunas conforme a lo que rigen nuestros estatutos, depurando toda responsabilidad, para preservar el buen nombre del PSPV- PSOE, de los militantes de nuestra agrupación y de los votantes socialistas.