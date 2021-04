La piscina cubierta abre otro frente entre PP y Cs en El Campello

Nueva fricción a la vista en el seno del tripartito de El Campello. Cs solicita la apertura provisional de las pistas anexas de la piscina climatizada, un complejo que permanece terminado desde 2017. Pese a no haberse abierto aún, desde entonces su mantenimiento ha costado ya 250.000 euros, según denuncia EU desde la oposición, que alerta además que estos pagos no han pasado por un proceso de licitación del contrato.

Así, el complejo de la piscina, que ha costado 5 millones de euros y sigue cerrado, provoca de nuevo discrepancias entre los dos principales socios de gobierno, pese a que hace tan solo seis meses PP, Cs y Vox impidieron que se llegara a votar una moción de EU que pedía abrir las pistas. Precisamente fueron los naranjas quienes pidieron la retirada de la propuesta, alegando que no era el momento por la pandemia y que en pasar la crisis económica se podía estudiar. Y se produce un mes después de que la votación para la subida del agua por la conexión con la desaladora de Mutxamel evidenciara la fractura total entre PP y Cs, cuyas relaciones son casi inexistentes.

El portavoz de Cs y primer teniente de alcalde, Julio Oca, anunció que propondrá al edil de Deportes, el popular Cristian Palomares, que se abran las nueve pistas deportivas construidas junto a la piscina, que permanecen sin uso y deteriorándose. Se trata de seis pistas de pádel, dos pistas de tenis y una polideportiva. En cambio desde el PP insisten en que no es viable, al no haber personal para su apertura, y afirman que Cs es plenamente consciente de ello, ya que en manos naranjas está la concejalía de Contratación. Pero Cs asegura que no es necesario contratar a nadie y que el conserje del Polideportivo Centro, que está al lado, puede encargarse.

Oca explicó que «vamos a poner encima de la mesa en la Junta de Gobierno del próximo lunes que se abran las pistas. A la vista que el covid ha retrasado la licitación de la gestión, y su apertura se va a demorar aún más, y que con la pandemia el deporte en exterior es lo mejor que se puede hacer, vamos a proponer esta medida. Además, esto no supondría necesariamente un aumento del gasto en personal, al poder encargarse de las pistas el personal del propio Polideportivo Centro».

En cuanto al tema del mantenimiento, Oca, cuya formación también ocupa la concejalía de Servicios y de Contratación, señaló que está en proceso para proceder a la licitación del contrato de mantenimiento de todo lo referente a la piscina y pistas, cuatro años después de su finalización.

Sin dotación económica

En cambio, el edil de Deportes manifestó respeto a las pistas que «no disponemos de presupuesto ni para mantenimiento ni para contratar personal que atienda esas instalaciones, y eso lo saben quienes llevan directamente el departamento municipal de Contratación», es decir Cs y en concreto su edil Javier Martín. Respeto al mantenimiento de la piscina, Palomares señaló que lo está llevando desde la concejalía de Servicios, en manos de Oca, y que solo afecta a la piscina, ya que el mantenimiento de las pistas anexas se eliminó hace varios años, y costaba 1.000 euros mensuales. Y apuntó que Contratación está trabajando en el pliego para adjudicar este mantenimiento, que «está en fase de revisión por parte de la concejalía de Contratación y entiendo que en breve se llevará a pleno».

Y en cuanto a la licitación de la explotación de la piscina y pistas para poder abrirlas bajo gestión privada, proceso que quedó aparcado por la pandemia, Palomares manifestó que «está todo listo para licitar a partir del momento en que se levante el Estado de Alarma, y para ese momento deberemos dejar las instalaciones en perfecto estado de revista, lo que sería imposible si están utilizándose», recordó.

Explotación pública

Desde EU su edil Pedro Mario Pardo lleva años reclamando la apertura tanto de la piscina como de las pistas anexas bajo gestión pública. Y además instó en el último pleno al tripartito a que regularizara los pagos del mantenimiento, ya que de lo contrario amenazaba con ir a los tribunales como un posible fraccionamiento de contrato, como ya ha hecho por ejemplo con el caso de la depuradora, por el que están imputados los dos últimos alcaldes y tres exediles. Y ayer lamentó que pese a haber pedido información sobre estos pagos, que suponen a 4.777,08 € al mes, no ha tenido respuesta.