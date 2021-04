El investigador Gerardo Muñoz se sumerge en siete milenios de historia de El Campello, con especial interés en los últimos 120 años, desde que se constituyó en municipio independiente de Alicante, ciudad a la que perteneció hasta el 18 de abril de 1901. Documentos extraídos de varios archivos oficiales, referencias históricas, estadísticas, informes sectoriales, censos poblacionales, fotografías antiguas y actuales, noticias rescatadas de diversas hemerotecas, páginas sacadas de legajos centenarios y anécdotas de todo tipo, han servido a este literato para dar forma a un libro de 320 páginas que, editado por el Ayuntamiento, conmemora los 120 años de devenir de El Campello como municipio.

«El viaje de El Campello: 120 años de municipio, milenios de historia», fue presentado coincidiendo con la celebración del Día del Libro, en un acto celebrado en la Biblioteca de El Campello con asistencia limitada por las medidas anticovid. Y el Diario INFORMACIÓN colabora con esta publicación con la distribución gratuita de 500 ejemplares a partir del 2 de mayo.

GERARDO MUÑOZ, AUTOR DEL LIBRO: «En el libro no hay nada de conjeturas. Solo historia pura y dura»

El acto contó en las intervenciones del propio autor y del alcalde Juanjo Berenguer (PP), para quien con esta publicación el municipio aprueba una asignatura pendiente: «Dar forma de libro a nuestra historia, más allá de los asentamientos prehistórico, íbero, romano o del medievo, de los que ya han dado buena cuenta los arqueólogos que tan a menudo nos visitan para explicarnos cómo y por qué muy diversas civilizaciones eligieron esta tierra para vivir».

El primer edil destacó que «era una laguna que existía en el municipio hasta el día de hoy: documentar página a página, década a década y año a año el desarrollo del vecindario desde que tomó forma de pequeña aldea de agricultores y pescadores hasta convertirse en lo que es hoy: un pueblo próspero y centro turístico de innegable valor». Berenguer presentó al autor como el experto en investigación histórica que es, integrante del Consell Valencià de Cultura y miembro de la Asociación Colegial de Escritores de España.

Esta obra ha supuesto «un nuevo reto», según señaló su autor. Y es que para dar forma al libro ha consultado durante meses miles de documentos en los archivos de Alicante y El Campello, además de decenas de cabeceras periodísticas, libros de historia otras publicaciones. «Ha sido una responsabilidad y un placer realizar este trabajo, del que he aprendido mucho sobre El Campello, pueblo con mucha historia que antes me gustaba mucho, y del que ahora me he enamorado», aseguró. El libro ha sido redactado con rigurosidad y ampliamente documentado, lo que explica las más de 1.000 notas a pie de página identificando las fuentes de cada asunto tratado. «Nada de conjeturas. Historia pura y dura», enfatizó.

JUANJO BERENGUER, ALCALDE DE EL CAMPELLO: «Nos faltaba documentar año a año el desarrollo del vecindario desde que tomó forma de pequeña aldea»

Muñoz también entregó al alcalde un pendrive con más de 900 archivos fotográficos de entre los años 1705 y 1905, además de 280 páginas de anotaciones personales en las que figuran las 1.200 noticias recogidas sobre El Campello desde 1871, para incorporarlo al Archivo Municipal.

INFORMACIÓN entregará 500 ejemplares a sus lectores a través de una cartilla que se podrá conseguir el 2 de mayo

La publicación, de la que se han editado 1.200 ejemplares, está ya disponible en la web municipal del Ayuntamiento, donde puede descargarse en formato pdf. Además, será distribuida gratuitamente a través de la edición impresa de INFORMACIÓN. El 2 de mayo se podrá conseguir la cartilla, y los lectores tendrán del 3 al 8 de mayo para conseguir cinco cupones, entregándose el libro el 15 de mayo. Una obra en la que Muñoz repasa siete milenios de El Campello, desgranando sus principales hitos, desde el yacimiento de la Illeta dels Banyets hace 5.000 años, hasta los estragos en el municipio por el covid-19.