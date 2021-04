Documentos extraídos de varios archivos oficiales, referencias históricas, estadísticas, informes sectoriales, censos poblacionales, fotografías antiguas y actuales, noticias rescatadas de muy diversas hemerotecas, páginas sacadas de legajos centenarios y anécdotas de todo tipo, han servido al literato e investigador histórico Gerardo Muñoz Lorente para dar forma a un libro de 320 páginas que, editado por el Ayuntamiento, conmemora los 120 años de devenir de El Campello como municipio independiente de Alicante, ciudad a la que perteneció hasta el 18 de abril de 1901.

La obra, titulada “El viaje de El Campello: 120 años de municipio, milenios de historia”, ha sido presentada hoy coincidiendo con la celebración del Día del Libro, en un sencillo acto celebrado en la Biblioteca Rafael Altamira con asistencia limitada a autoridades, periodistas y familia del escritor ante la imposibilidad de acoger más público dada las medidas restrictivas anticovid. Y el Diario INFORMACIÓN colabora con esta publicación con la distribución de forma gratuita de 500 ejemplares a través de una cartilla que se podrá conseguir el 2 de mayo.

El acto se ha centrado en las intervenciones del propio autor y del alcalde Juanjo Berenguer, para quien con este libro el municipio aprueba una asignatura pendiente, cual era “dar forma de libro a nuestra historia, más allá de los asentamientos prehistórico, íbero, romano o del medievo, de los que ya han dado buena cuenta los arqueólogos que tan a menudo nos visitan para explicarnos cómo y por qué muy diversas civilizaciones eligieron esta tierra para vivir”.

“Era una laguna que existía en el municipio hasta el día de hoy: documentar página a página, década a década y año a año el desarrollo del vecindario desde que tomó forma de pequeña aldea de agricultores y pescadores hasta convertirse en lo que es hoy: un pueblo próspero y centro turístico de innegable valor”, ha remarcado el alcalde.

Juanjo Berenguer ha presentado al autor como el experto en investigación histórica que es, integrante del Consell Valencià de Cultura (CVC) y miembro de la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE). “Un hombre que disfruta buceando en bibliotecas y archivos en una incesante búsqueda de documentos con los que nos ilustra en decenas de libros y artículos periodísticos”.

Riguroso y documentado

“El viaje de El Campello: 120 años de municipio, milenios de historia”, ha supuesto para Gerardo Muñoz “un nuevo reto”, según ha señalado. Para dar forma al libro ha consultado durante meses miles de documentos en los archivos municipales de Alicante y El Campello, además de decenas de cabeceras periodísticas, libros de historia y publicaciones de todo tipo.

“Ha sido una responsabilidad y un placer realizar este trabajo, del que he aprendido mucho sobre El Campello, pueblo con mucha historia que antes me gustaba mucho, y del que ahora me he enamorado”, ha asegurado.

El libro ha sido redactado con rigurosidad y ampliamente documentado, lo que explica las más de 1.000 notas a pie de página identificando las fuentes de cada asunto tratado. “Nada de conjeturas”, ha enfatizado. “Historia pura y dura”.

En la recta final del acto, Gerardo Muñoz ha entregado al alcalde Juanjo Berenguer un pendrive en el que ha grabado más de 890 archivos fotográficos de entre los años 1705 y 1905 distribuidos en 120 carpetas, además de 280 páginas de anotaciones personales en las que figuran las 1.200 noticias recogidas sobre El Campello dese 1871 en diferentes periódicos.

Esa información, vital para conocer la historia del municipio, pasa ahora a formar parte del Archivo Municipal de El Campello, que no disponía de ella, para que pueda ser consultada por los interesados.

La publicación, de la que se han editado 1.200 ejemplares, está ya disponible en la web municipal del Ayuntamiento, donde puede descargarse en su integridad en formato pdf. Además, será distribuido gratuitamente a través de la edición impresa del Diario INFORMACIÓN. El 2 de mayo se podrá conseguir la cartilla, y los lectores tendrán del 3 al 8 de mayo para conseguir los 5 cupones, contando con un día de comodín, entregándose el libro el sábado 15 de mayo.