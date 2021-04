El grupo municipal del PP ha reclamado al Ayuntamiento más inversiones para la adecuación y la mejora de las instalaciones deportivas. Los Populares hacen hincapié en el potencial deportivo de San Vicente, en el que existen clubes deportivos y deportistas individuales de numerosas disciplinas, "algunos de ellos con reconocido prestigio a nivel regional, nacional e internacional".

“El ámbito deportivo es un activo al que no se está dando el valor y reconocimiento que se merece” afirma el concejal Pablo Cremades “y al que hay que potenciar invirtiendo en deporte en San Vicente. Para ello es necesario, no ya solo disponer de un nuevo Pabellón, si no trabajar en habilitar y adecuar el mayor número de instalaciones invirtiendo en sus mantenimiento en perfectas condiciones para poder ser utilizadas”.

Los populares recuerdan que actualmente la demanda de instalaciones deportivas en la localidad es muy superior a la instalaciones disponibles. La saturación de algunos de estos espacios está provocando que haya clubes que tengan que entrenar en otras localidades y en otros casos se les tenga que derivar a instalaciones que no son de titularidad municipal.

Traslado de clubes a la Universidad

Y advierten que además, esta situación redunda en que los vecinos no puedan acceder de forma particular a su disfrute, "hecho que se agrava con la última cesión de los campos de fútbol, por parte de la concejalía de Deportes para la realización de cursos de arbitraje, mientras los clubes que se encuentran en una fase importante de la temporada, son trasladados a la Universidad para disputar los partidos de liga con condicionantes horarios".

“Reclamamos que se busquen inversiones y financiación lo antes posible, para adecuar espacios en estos momentos en desuso o que no reúnen las características necesarias para su utilización, y ampliar así la oferta de instalaciones y no solo para las disciplinas más populares o demandadas, sino teniendo en cuenta a todas las que se desarrollen en la localidad” señala el edil Popular “parecen haber quedado en el olvido, la pista de fútbol del Parque Presidente Adolfo Suárez, cuya puesta en funcionamiento fue noticia ante la marcha de un club de la localidad o del proyecto de la renombrada pista de atletismo, con la que no sabemos qué pasará tras los continuos cambios de titularidad en la Concejalía de Deportes. Temas de interés para la ciudadanía que no deberían verse afectados por la actual crisis de gobierno del PSOE-IU”.

"Mal estado del nuevo Skatepark"

El pasado mes de octubre se abría al público las instalaciones del skatepark construido en el parque Presidente Adolfo Suárez, en la zona norte de la localidad. Los Populares denuncian el estado en el que se encuentra actualmente" con desperfectos, pintadas de grafittis y dando una lamentable imagen de estar descuidado, a tan sólo seis meses de su inauguración".

Cremades considera que “no sólo hay que estar para ponerlas en funcionamiento y después olvidarse de ellas, sino que deben de tener en cuenta su mantenimiento posterior, y una vigilancia de las instalaciones públicas y deportivas para que estén en perfecto estado para su utilización por parte de usuarios y vecinos”.