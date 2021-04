La constructora del colegio Lo Romero de Sant Joan suspende la obra por falta de pago

Suspendidas por falta de pago. Las obras del nuevo CEIP Lo Romero de Sant Joan d’Alacant iban a buen ritmo. Hasta ahora. La construcción se ha paralizado desde el día 21 de abril. La mercantil adjudicataria del contrato, Urbamed Infraestructuras, le ha enviado al Ayuntamiento un escrito en el que indica que suspende temporal y totalmente la construcción del centro hasta que no cobre la deuda. La mercantil no ha percibido las últimas siete facturas correspondientes a los meses de agosto y hasta febrero. Y no reanudará la actividad hasta que se efectúe el pago de las certificaciones pendientes de pago y que ascienden a más de 1,6 millones de euros.

Las obras de 5 millones de euros están financiadas por el Plan Edificant de la Conselleria de Educación que es quien abona el importe.

La empresa presentó el 30 de marzo una instancia ante el Ayuntamiento en la que reclamaba el pago de las obras ejecutadas desde el mes de agosto . De ahí que el 21 de abril ya anunció al consistorio la suspensión de las obras hasta que se pague la deuda «con sus intereses correspondientes». La mercantil advierte de que la paralización afecta a toda la obra y unidades que están pendientes de ejecución y que desde el 21 de abril solo estará abierta la oficina de obra con un servicio de mantenimiento mínimo de las instalaciones así como de vigilancia de las instalaciones.

Urbamed Infraestructuras le presenta al Ayuntamiento un reportaje fotográfico en el que refleja la ejecución del colegio hasta el día de la suspensión de los trabajos para constatar toda la actividad realizada. Y le advierte además, que debe aplicar los nuevos precios contradictorios surgidos y las diferencias de medición que ha detectado, y pide por tanto que se abone lo adeudado con arreglo a la obra que se ha ejecutada. Urbamed solicita al Ayuntamiento que tramite de forma urgente el Proyecto Modificado en el que se contemplen estas diferencias que suponen un incremento de los costes. Por su parte, el alcalde, Jaime Albero, señala que «todavía no nos han presentado nada, no hay un estudio y lo tienen que ver los técnicos municipales para ve si es así o no».

Urbamed advierte de que la demora en el pago supera lo establecido por la ley. Y reconoce que el no haber percibido desde agosto 1,6 millones de euros pone en riesgo a la propia empresa. La mercantil le reclama al consistorio 1.646.285 euros pendientes de pago y le recuerda que todas las facturas se han tramitado puntualmente desde agosto de 2020 y hasta febrero de 2021 sin haber recibido el montante. Y desde el Ayuntamiento le responden que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sant Joan ha aprobado todas las certificaciones emitidas por la empresa, salvo las dos últimas, y las ha tramitado a través de la plataforma Plan Edificant de la Conselleria de Educación.

La mercantil ha mantenido diversas reuniones con el Ayuntamiento y la Dirección de la Subdirección General de Infraestructuras Educativas de la Conselleria de Educación para reclamar el pago. Y alertando de la grave situación financiera que le está provocando y que incluso pone en peligro la viabilidad financiera de la empresa. Además de que se incumple la legislación en materia de morosidad.

El alcalde de Sant Joan, Jaime Albero, reconoce que llevan semanas tratando de encontrar dónde está el problema que impide el pago a la mercantil reuniéndose con distintos organismos como la Dirección General de Infraestructuras, la delegación del Consell o Hacienda, ante el impago de la conselleria. Y apunta a un fallo técnico, confiando que se pueda restablecer la normalidad «en las próximas semanas», y la conselleria haga efectivos los pagos. El plazo de finalización de la obra es hasta diciembre y Albero reconoce que dado que va «muy adelantada» no cree que vaya a sufrir retrasos.

Albero apunta a un problema técnico de la Conselleria

El alcalde Jaime Albero achaca a un problema «técnico» de la Conselleria de Educación la deuda. Y añade que el Ayuntamiento ha hecho todo lo que tenía que hacer. «El crédito está, es un problema del pago, nosotros no recibimos el dinero, hacemos un endoso a la Conselleria. Cuando los técnicos y la Intervención comprueban la certificación se tramita a través de una plataforma y la Conselleria paga», resume.

El alcalde añade que la suspensión de la obra «me preocupa relativamente porque sabemos que el dinero está y que es un problema técnico de la Conselleria, que tiene que ver con la disposición de crédito».