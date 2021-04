La oposición denuncia que la crisis del PSOE tiene paralizado el Ayuntamiento de San Vicente

La crisis del grupo municipal socialista y su guerra abierta desde el 14 de febrero pasan factura. Eso afirma la oposición en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig que advierte de una «paralización» de la gestión municipal. Aseguran, en contra de lo que asegura el alcalde, Jesús Villar, que los ceses y el menosprecio al alcalde de un sector del grupo socialista sí están afectando a los temas importantes del Ayuntamiento.

Y lo van a evidenciar el miércoles en el pleno ordinario de abril, sin preguntas por escrito y con solo una moción de Podemos y EU. No consideran que se pueda acudir con normalidad a una sesión plenaria después de todo lo que ha ocurrido en los dos últimos meses, y critican que se llega a abril con un pleno sin apenas contenido ni gestión. El máximo exponente de la anormalidad municipal es que aún no se ha celebrado la sesión extraordinaria para aprobar el destino de los 16 millones de euros de remanentes.

Para Óscar Lillo del PP, «lo más grave es que el alcalde y los concejales están dejando de lado los problemas de esta ciudad, cada vez se pierden más subvenciones, hay que estar preocupados de la situación sanitaria, de los comercios y empresas locales, de las familias que lo están pasando mal, y la situación, lejos de mejorar, está empeorando», reprocha el líder Popular. Exige la dimisión de los ediles y también del alcalde de quienes dice «están más pendientes de sus problemas personales que de sentarse y ponerse a trabajar. La conclusión es que este era un gobierno de foto y pandereta. De publicaciones en Facebook e Instagram y cuando se han tenido que poner a trabajar y a tomar decisiones por la ciudad se han visto las carencias».

El grupo municipal de Ciudadanos denuncia que los ceses y renuncias en el grupo socialista han provocado que se retrase la aprobación de las inversiones para este año y la paralización de la gestión. La concejal Mariela Torregrosa advierte de que el pleno extraordinario «debía haberse celebrado a principios de abril y se ha tenido que retrasar, sin que a día de hoy haya fecha, lo que supone aplazar el inicio de estas inversiones», indica. Ciudadanos también advierte de que «los problemas se acumulan en Recursos Humanos donde, a pesar del esfuerzo de los trabajadores del departamento, la falta de dirección política desde hace años provoca que no se solventen asuntos tan importantes como la convocatoria de plazas para ampliar la plantilla de la Policía Local y otras áreas, la nueva relación de puestos de trabajo o la seguridad prometida frente a las agresiones sufridas por algunos trabajadores».

RAQUEL RODRÍGUEZ, CONCEJAL DE EU : "Trabajamos al 100%, igual que siempre, no hay bloqueo ni parálisis de la gestión"

Para el portavoz de Vox, Adrián García, «vemos un claro ejemplo de cómo este ‘Juego de Tronos’ afecta directamente a los intereses de los ciudadanos, tenemos concejalías paralizadas, y un claro ejemplo es el escaso contenido del pleno. Estamos esperando ese presupuesto de remanentes que parece que no llega, no nos sorprende. Es como la línea de ayudas que se vanaglorian publicitando pero que, a los que de verdad les debe llegar el dinero, que son a los trabajadores, desempleados por esta situación y demás personas que han perdido todo, no les llega o les llega tarde».

El portavoz de Podemos, David Navarro, reconoce que «la situación, lamentablemente, esta afectando a la gestión del Ayuntamiento y esperemos que lo solucionen pronto». Y es menos incisivo sobre el pleno de remanente del que supone que «en una semana o diez días cómo máximo se hará».

Peleas

Por su lado, el representante de Compromís recrimina que «si los prepuestos llegaron tarde, el pleno de inversiones para San Vicente también. Están más pendientes de sus peleas internas que de la gestión del municipio y esto es inaceptable». Ramon Leyda declara que «las últimas noticias son la clara muestra de lo que nunca debe hacer un equipo de gobierno: pensar únicamente en las próximas elecciones y olvidar el interés general».

Desde EU, socio del PSOE en el gobierno con dos concejales, no hay tal parálisis de gobierno. «Trabajamos al 100% como siempre, no hay bloqueo ni parálisis de la gestión. Nosotros seguimos trabajando», explica la Raquel Rodríguez.

Entre tanto, los trabajadores le han mostrado al alcalde «el hastío, la desazón, el aburrimiento de todo el personal del Ayuntamiento por llegar al punto en el que estamos por tantos años de abandono, falta de criterio laboral, provocado todo ello por la falta de personal y las malas decisiones políticas en el ámbito laboral que se traduce en carga de trabajo, cansancio físico y psíquico». Denuncian que tras dos mandatos «el funcionamiento interno del Ayuntamiento está peor que al inicio» . Reclaman a la vez sensibilidad hacia su trabajo «y sobre todo, respeto».

Seguridad privada para evitar las agresiones a los trabajadores

Hace años que los trabajadores reclaman medidas de seguridad en el Ayuntamiento. La agresión contra una psicóloga hace algo más de un año y la inseguridad que se vivía en el área en los servicios sociales marcaron un punto de inflexión. El equipo de gobierno se comprometió a establecer medidas, pero no se han llevado a cabo. Ahora, la nueva situación y la crisis social y sanitaria provocadas por la pandemia han exacerbado los problemas. Los empleados municipales han trasladado al alcalde sus inquietudes y la necesidad de atajar las agresiones verbales e incluso físicas que están sufriendo conserjes y trabajadores de servicios sociales. Verbalmente Jesús Villar se ha comprometido a contratar seguridad privada. En el anterior mandato se llego a barajar entre otras medidas instalar arcos de seguridad.