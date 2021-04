PP y Cs rectifican en parte y dan el nombre de Enric Valor a otra calle de Mutxamel

PP y Cs dan marcha atrás en parte en la supresión de la calle dedicada a Enric Valor en Mutxamel ante el gran rechazo que ha generado esta propuesta. El pleno, con el voto de calidad del alcalde y gracias a la abstención de Vox en la enmienda, ha aprobado que la avenida Enric Valor pase a llamarse avenida de España, y que el antiguo camino de la Beneitia, que constituye el acceso este a Mutxamel, se denomine avenida Enric Valor. Así, uno de los mayores exponentes de la literatura valenciana seguirá teniendo una calle, aunque en otro lugar, algo que no ha satisfecho al bloque de izquierdas, que lamenta la "deshonra" que a sufrido el escritor y gramático de Castalla (1911-2000). Y es que esta semana se han multiplicado las reacciones de políticos, incluso a nivel autonómico y nacional, de personajes de la cultura y de mutxameleros contra esta polémica supresión. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha llegado a calificar la propuesta de suprimir la calle del escritor castellut de "ignominia".

El alcalde Sebastián Cañadas (PP) no ha logrado el respaldo de PSOE, Compromís y Podemos para incluir esta enmienda, ya que han defendido que no se modificara la denominación aprobada por unanimidad en 2003 de Enric Valor. El primer edil ha planteado este cambio a partir de una propuesta del PSOE en la comisión del miércoles, donde la portavoz socialista Loreto Martínez planteaba que no se tocara la avenida Enric Valor y se pusiera avenida de España al camino de la Beniata. Cañadas ha tomado en parte esa proposición y ha planteado que el camino de la Beneitia, entre la avenida de Valencia y el camino del Cantalar, y que da acceso a la CV-800 y a la autovía A-70, se llame Enric Valor.

A esa enmienda se han opuesto PSOE, Compromís y Podemos. Los socialistas han señalado que su propuesta era no tocar Enric Valor, "no cambiar unos cromos, que esto son cosas serias", reclamando que se aplicará integra su propuesta. Su edil Loreto Martínez ha lamentado que "se deshagan las cosas, en lugar de hacer". Compromís no ha visto tampoco conveniente el cambiar el nombre del camino de Benetia, al ser una denominación histórica desde el siglo XVII que hace referencia a la existencia de una torre ya desaparecida en esa zona, y que el hecho de que el propio equipo de gobierno modifique su propia propuesta "evidencia que han metido la pata". Por ello, su edil Lluís Pastor ha calificado la medida de "fechoría". Y desde Podemos su edil Borja Iborra también ha reclamado que la avenida Enric Valor se mantuviera como estaba y ha lamentado que el Ayuntamiento dedique su tiempo en este tema, cambiar nombre de calles que ya lo tienen, en lugar de centrarse en las necesidades del municipio.

Pese a que el edil de Vox, Miguel da Silva celebró el lunes la medida inicial planteada por el ejecutivo de PP y Cs, ya que representaba suprimir una calle concedida a un "nacionalista valencianocatalán", su abstención hoy en la votación de la enmienda ha permitido que saliera adelante que Enric Valor siga teniendo una calle, aunque sea en otra zona. Y acusó al portavoz de Compromís de "xenófobo", fomentar el "odio" y de "falta de respeto a la gente". El portavoz de Cs, Antonio Sola, defendió la medida y aseguró que la denominación de Enric Valor aprobada en 2003 no se había visibilizado por parte de los ejecutivos del PSOE desde entonces, y que por tanto esta denominación era desconocida para la ciudadanía, algo que ha negado la oposición. Este vial fue inaugurado el pasado verano, cuando se ha desarrollado urbanísticamente esta zona, pero sin llegar a poner en la placa conmemorativa del acto el nombre de la calle.

Tras la inclusión de la enmienda con el rechazo de PSOE, Podemos y Compromís, el apoyo de PP y Cs y la abstención clave de Vox, el punto ha salido adelante con los votos a favor de PP, Cs y Vox, y la oposición de los tres partidos de izquierdas.

Desde el PP el edil de Cultura, Rafael García, defendió el compromiso del equipo de gobierno con la cultura y el patrimonio, y la capacidad del Ayuntamiento para proponer medidas como esta, y lamentó la "campaña de propaganda, de señalamiento, de censura y de desprecio por esta propuesta. La izquierda se ha dedicado a juzgar y sentenciar manipulando a personas, asociaciones e instituciones que son de todos, versionando la realidad para crear un relato, que, como estamos demostrando, no es verídico".

Justificación del PP

García explicó que "en relación a nuestra propuesta para la avenida de España, la principal argumentación es que Mutxamel no tiene en el callejero ninguna calle, avenida o plaza dedicada la nación de la que formamos parte; es algo común y extendido que casi todos los pueblo y ciudades de nuestro país y entorno inmediato tengan plazas, calles, explanadas, parques… dedicados a España. Desde el equipo de gobierno consideramos que debe aparecer en nuestro callejero. El segundo argumento es la ubicación. La avenida de España se ubicará en la zona que confluyen la Gran Vía de Valencia, el paseo de la Constitución y todo el sector 7F, donde se encuentran las calles dedicadas a los alcaldes de la democracia del período 1979-1999. Consideramos oportuno que sea ese el lugar que ocupe la Avenida de España, porque además de ser una de las naciones más antiguas del mundo, representa una transición a la democracia que es modelo para otras muchas naciones. Representa una democracia consolidada, autonomías y unidad en la diversidad".

Y el alcalde defendió que la calle que pasa ahora a llamarse Enric Valor es una vía "importante, ya urbanizada y de un kilómetro de longitud". Y acusó a la oposición de "falta a la verdad y al respeto", asegurando que desde el principio el ejecutivo tenía pensado dar otra calle a Valor, tal y como manifestó a INFORMACIÓN el pasado lunes, aunque ello no se ha incluido en el punto del pleno hasta hoy mismo a través de una enmienda introducida de forma verbal por Cañadas.