Costas inicia las obras del frente litoral de La Zofra y deja sin acceso a la playa a 1.500 personas

Arrancan los trabajos de restauración del frente litoral entre la playa de Muchavista y el río Seco-Montnegre. Y lo hacen con mucha polémica, ya que han dejado a unas 500 viviendas de El Campello sin acceso al paseo y su zona de baño. La Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha iniciado las obras de mejora ambiental del tramo entre el Rincón de la Zofra y la desembocadura del río. Y los trabajos, con un plazo de ejecución de seis meses, amenazan con impedir a los residentes de la zona, donde hay cuatro grandes urbanizaciones en primera línea, acceder en verano al paseo y a su pequeña zona de baño de la Punta del Riu, junto a la playa canina, cuyo paso habitual también se ha cortado.

La empresa responsable ha puesto carteles de prohibido el paso, ha pedido a las urbanizaciones que pongan candados en las puertas que dan al paseo para evitar el acceso y se han colocado vallas para impedir el paso. Esto ha provocado incluso que dos viviendas a las que solo se puede acceder desde el paseo hayan quedado completamente aisladas, aunque sus dueños no suelen ir hasta el verano.

El Gobierno estudia la posibilidad de ejecutar por tramos el proyecto y afirma que va a tratar de minimizar las molestias

Desde el ministerio explicaron el miércoles a INFORMACIÓN que «los trabajos se organizarán de manera que ocasionen las menores molestias posibles para los ciudadanos, sin que se produzca una paralización de las obras. Se está analizando la posibilidad de su ejecución por tramos y se mantienen contactos con técnicos municipales así como con las comunidades de propietarios afectados». Y el alcalde Juanjo Berenguer (PP) aseguró este jueves que la obra sí que se va a realizar por tramos y en un par de semanas, tras los trabajos iniciales, se garantizará un acceso a la cala, y que por tanto se podrá ir en verano a la zona de baño, aunque no se podrá disfrutar de la zona de la cala donde estén trabajando en cada momento.

El presupuesto es de 617.268,4 euros y la pasada semana empezaron los trabajos con el acopio de materiales, siendo ya el pasado lunes cuando se valló el paseo y empezaron ya las máquinas a trabajar. Y la indignación de los residentes es enorme al ver como se ha cerrado el acceso a la zona, ya que aseguran que no han sido informados de nada y ahora se encuentran con sus puertas a la playa cerradas, y sin posibilidad de disfrutar de la zona de baño, temiendo que esta situación se alargue todo el verano, según explicaron este jueves desde las comunidades de propietarios de Cabo Verde y Cabo Mar.

El proyecto busca frenar la erosión de este tramo del frente litoral mediante la aportación de canto rodado y la creación de un paseo de 750 metros con un muro de contención que permita el tránsito peatonal, que ahora solo existe en una parte.

El Ayuntamiento asegura que se garantizará el acceso a la zona de baño y que se trabajará por fases

Los residentes no entienden por qué no se les ha informado de esta obra ni por qué no la ejecutan en pasar el verano. Y se preguntaron si una obra así, que comportara el cierre de la zona de baño, se atreverían a realizarla en verano en alguna de las playas más turísticas de El Campello, como Muchavista o Carrerlamar.

Reunión a tres bandas

Un operario de la obra aseguró ayer que la actuación se va a realizar por tramos, y en el mismo sentido se pronunció el alcalde, aunque desde el Ministerio solo señalaron que analizan esa posibilidad. Berenguer anunció que para evitar más confusiones va a promover un reunión del director de la obra con los administradores de comunidades y los presidentes de las mismas, para aclarar todas las dudas y explicarles que se podrá acceder a la playa. Y recordó que el Ayuntamiento aquí solo tiene un papel de mediador, ya que es competencia de Costas, y destacó además que este proyecto, aprobado desde 2018, lleva siendo reclamado desde hace años por los vecinos, y que estas obras no se pueden realizar en invierno por la meteorología, más aún teniendo en cuenta los temporales marítimos a la hora de actuar en el frente litoral.

Por su parte el edil de Playas, Julio Oca (Cs) explicó que la playa canina se puede acceder desde el otro extremo de la desembocadura, desde el Carrerlamar, y que están realizando reuniones para aclararlo todo.

Con esta actuación se va a regenerar la estrecha playa de cantos rodados existente, para que realice las funciones de protección costera, y por otro lado se va a dar continuidad a la senda peatonal desde Muchavista hasta la desembocadura del río, lo que generará un nuevo espacio lúdico para el frente costero, según el proyecto. Además, la intervención se verá en el futuro complementada con el proyecto que tramita el Ayuntamiento para instalar una pasarela de madera que salve el río Seco y permita conectar ambos extremos de la desembocadura, y unir así sus dos principales playas, Muchavista y Carrerlamar.