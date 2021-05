El PSOE denuncia que siguen los retrasos en el pago de las nóminas por la limpieza de edificios públicos de Mutxamel

El PSOE de Mutxamel denuncia que los retrasos en el pago de las nóminas de los empleados de la limpieza de colegios y otros edificios públicos se han convertido en la tónica habitual en los últimos meses. En un comunicado los socialistas explican que "el pasado mes de abril los empleados de la contrata de Netalia en Mutxamel terminaban de cobrar sus nóminas el día 25. Cada mes se alarga más la agonía y, desde el Grupo Municipal Socialista de Mutxamel, no podemos mirar hacia otro lado. Hace pocos meses que lo denunciábamos, pero la historia se repite y volvemos a lamentar la penosa situación que cada mes se ven obligados a atravesar los trabajadores y trabajadoras de limpieza de los colegios y edificios públicos del municipio".

El Ayuntamiento desbloqueó en marzo la salida a licitación del nuevo contrato, para acabar así con la situación que sufren los empleados de la actual contrata, ya que desde el Consistorio se paga en tiempo y forma a la empresa pero denuncian que esta no hace lo propio con sus empleados.

Y el PSOE explica que "si en el mes de enero denunciábamos que a día 15 no habían cobrados todos los empleados, en abril aún se hizo más larga la agonía, llegando a cobrar algunas trabajadoras el día 25. Este mes de mayo, siguiendo la línea de los últimos meses, aún no se han cobrado las nóminas, y los bancos no esperan al día 25 a cobrar los recibos. La pregunta que se hace el Grupo Socialista de Mutxamel es cómo el equipo de Gobierno (PP y Ciudadanos) permite que algunas familias de nuestro municipio no tengan ni para comer".

Desde este grupo municipal "siempre hemos insistido en que no se puede mirar hacia otro lado y hemos expresado, tanto por escrito como de forma verbal en los plenos, nuestro descontento con esta situación, aunque hasta el momento, parece que de nada ha servido. Sabemos que sólo se trata de retrasos y no de impagos pero la pregunta que le hacemos al señor Pastor, concejal de Servicios, es por qué no tienen en cuenta las faltas continuadas de material ni las carencias de ropa de trabajo nueva que llevan arrastrando desde hace años, para abrir un expediente a esta empresa. Viendo la actitud de pasividad del equipo de gobierno de este Ayuntamiento ante tan grave problema, sólo nos queda confiar en que la empresa Netalia no se vuelva a presentar y que sea otra empresa la que lleve el servicio, de esta forma nos quitaríamos el lastre que llevan arrastrando los trabajadores y trabajadoras durante más de 4 años y se acabaría por fin la pesadilla para todos".