Villar logra el consenso con los sindicatos y aborda la falta de personal en San Vicente

El lunes acudió a la primera mesa de negociación con los sindicatos de la que salió airoso. Logró sacar adelante dos asuntos que, a priori, son trámites habituales año tras año, pero que no se aprobaron en diciembre. De hecho, las evidentes desavenencias con el anterior concejal José Manuel Ferrándiz, a quien los sindicatos acusaron de no tener talante dialogante, acabaron con su renuncia a la concejalía. El lunes finalmente las dos partes llegaron a acuerdos y se dio luz verde al calendario laboral que regula la jornada anual, vacaciones, permisos o días festivos de los empleados municipales, en este caso con el voto contrario del SPPLB, y la oferta de empleo público, a la que votó en contra el SEP al no contemplarse sus propuestas de distintas promociones internas.

Todos los sindicatos elogian que en el turno de promoción interna se sacan 14 plazas, de ellas 12 de administrativo, una de oficial de Policía y otra de intendente. Mientras que en el turno libre son 11 plazas.

El alcalde reconoce que la situación de Recursos Humanos es complicada por la persistente falta de personal. Y advierte de que uno de los acuerdos con los sindicatos ha sido trabajar en los asuntos puntuales, informarles y tratar de lograr el mayor consenso para ir solucionándolos. A la vez que reivindica del Gobierno central que elimine la tasa de reposición «y permita a ayuntamientos saneados y con un aumento de población» como San Vicente, incrementar su plantilla. Este año únicamente se crea una plaza. Será de asesor jurídico para Servicios Sociales, un puesto que, advierte Villar, es obligatorio tener.

Los sindicatos SPPLB, CC OO, UGT y SEP presentes en la mesa de negociación, califican en general de «positivo» el talante del nuevo concejal del área y los acuerdos alcanzados, y esperan continuar en la misma senda.

Villar se ha comprometido con ellos a crear tres mesas de trabajo sobre asuntos puntuales propuestos por los sindicatos en temas enquistados: deportes, con un conflicto con la jornada laboral del personal de instalaciones deportivas, así como la propia organización del área; el conservatorio; policía, cementerio y parking.

La intención de Villar es informar a los sindicatos puntualmente «de cómo va evolucionando el proyecto de recursos humanos para contar con su apoyo y cuando llegue a las mesas esté lo más negociado posible». «Salimos satisfechos por aprobar estos dos asuntos importantes y por la actitud de los sindicatos. Es de agradecer su colaboración», resume el edil.

Lo que más le preocupa a Villar de su nueva área es cubrir las plazas vacantes. Y especialmente en la Policía Local y la brigada de obras. Para las 17 nuevas plazas de policías queda el trámite de aprobar la convocatoria por junta de gobierno. Además, hace cinco días se abrió de nuevo una bolsa para atraer a policías de otras localidades, algo que ya se ha hecho a lo largo de los dos últimos años, con escaso éxito. Además, el pasado sábado se celebró el primer examen de la bolsa de empleo para auxiliares de instalaciones deportivas con 42 aspirantes. «Nos serviría para cubrir tanto instalaciones deportivas, como la brigada y el parking», detalla.

Villar destaca que, gracias al remanente del presupuesto que se permite gastar este año, hay medio millón de euros para contratación de personal. «Un alivio al menos hasta final de año en los departamentos de mayor carga estos meses con el nuevo presupuesto», que irán a Servicios Sociales, Civic, Empleo, a Infraestructuras.

Como novedad, el alcalde ha hecho un ejercicio de planificación y ha creado una comisión del equipo de gobierno donde participa el concejal de Hacienda, Alberto Beviá (EU), Asun París (PSOE) y el responsable de Recursos Humanos para hacer un seguimiento semanal de las novedades en materia de recursos humanos para ordenar y organizar el trabajo y las prioridades en el consistorio.

Preocupación por la seguridad del consistorio

El Ayuntamiento va a contratar a una empresa privada y valora dónde reforzar y en qué momentos

La seguridad del Ayuntamiento, especialmente de áreas sensibles, como los Servicios Sociales, es una preocupación que expresan los sindicatos municipales. Y ello debido a que se han dado y se producen casos de agresiones verbales e incluso físicas. CC OO solicita que se resuelva el problema de seguridad, especialmente en Bienestar Social. En la misma línea UGT cree que se deben de tomar «medidas de seguridad y vigilancia de los edificios municipales que ya deberían de estar en funcionamiento antes de que tengamos que lamentar nuevos incidentes».

El primer edil reconoce que ya se está trabajando en la seguridad del consistorio. El comisario de la Policía Local está recabando los datos para que pueda elaborarse el contrato de seguridad privada para el Ayuntamiento. Y el presupuesto saldrá de la partida de la propia Policía.

El alcalde no cree que se demore mucho el refuerzo de la seguridad en el consistorio. Actualmente se están valorando aspectos esenciales como los puntos donde es necesario hacer el refuerzo y los días y horarios en los que se va a requerir esta presencia policial. Para ello se va a consultar al jefe de Servicios Sociales dónde se debe reforzar esta vigilancia y en qué momentos.