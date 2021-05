San Vicente cede infraestructuras a Stop Desahucios a falta de una oficina de vivienda

Stop Desahucios de San Vicente del Raspeig va a lograr finalmente lo que ha reclamado durante años sin éxito, un local para poder atender a los afectados en temas de vivienda. El área de Servicios Sociales que dirige la edil Isabel Candela, va a ceder un espacio compartido con otra entidad y así se lo ha comunicado. Por el momento el municipio no cuenta con una oficina de vivienda y el Ayuntamiento espera contar con un espacio para poder cederlo y firmar un convenio con la conselleria para incorporarlo a la red de oficinas de vivienda Xarxa Xaloc.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) no es una asociación, y es la razón, según explica la concejal de Bienestar Social, Isabel Candela, de que la entidad no pueda ubicarse en la casa de asociaciones, sin embargo, el consistorio ha buscado una forma jurídica que les permita contar con un lugar de reunión de titularidad municipal.

«Desde el Ayuntamiento entendemos que son una entidad social importante en nuestro municipio y que deben tener un espacio donde la ciudadanía que tenga algún problema de vivienda pueda dirigirse», expresa la concejal de servicios sociales

La edil mantuvo el lunes una reunión con los representantes de Stop Desahucios para informarles del local y de los días que podrán hacer uso de él, que serán los martes y jueves de nueve de la mañana a dos de la tarde. Y compartirán el espacio con el Punto Arcoíris. La concejal señala que el local que se les cede ya ha sido vaciado para poder albergar a la Plataforma. Y ha pedido a Stop Desahucios que hagan la petición formal, algo que ya hicieron formalmente ayer.

Desde el grupo municipal de Podemos, que en el anterior mandato decidió compartir la concejalía con la entidad, manifiestan su más profunda alegría de que «tras más de 4 años, por fin se vaya a materializar el compromiso que el Ayuntamiento había adquirido con la PAH. Consideramos que realizan una labor encomiable, colaborando activamente con Servicios Sociales y con las personas que más lo necesitan, y que merece que este Ayuntamiento le de un tratamiento a la altura de esta labor», explica el portavoz, David Navarro. Y añade que actualmente y por los efectos de la pandemia, «es más necesaria que nunca la realización de verdaderas políticas de vivienda que se dirijan a dar soluciones efectivas a la grave problemática habitacional que sufre nuestro municipio.»

Desde Ciudadanos, la concejal Mariela Torregrosa ha destacado que «la plataforma Stop Desahucios está asesorando y ayudando a muchas personas en materia de vivienda y desarrolla una labor importante para los vecinos de San Vicente, por lo que entendemos que deben realizarla con unas condiciones mínimas. Creemos que temas tan sensibles como éste, o los que afectan a personas vulnerables, deben tratarse con mucha delicadeza y con la mayor confidencialidad y privacidad posible».

El portavoz del PP, Óscar Lillo, indica que «estamos de acuerdo que se le dé un local a cualquier asociación de San Vicente, siempre que cumpla los requisitos legales para que se le den». Lillo muestra su sorpresa de que tras años de peticiones, finalmente ahora se les va a dar un espacio. Y elogia también «la gran labor que hace la PAH para el colectivo que atienden y que tiene muchos problemas».

La PAH tramita 280 firmas digitales para ayudar a presentar documentos

Afectados por la hipoteca asesoran cada sábado a las personas que tienen problemas de vivienda

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ofrece asesoramiento de forma altruista a familias que tienen problemas con el pago de sus hipotecas, del alquiler o que están en proceso de desahucio. Realizan una labor que en muchos casos no pueden hacer instituciones, como es el tramitar la firma digital de vecinos para poder ayudarles a realizar sus gestiones, porque son personas que no entienden los trámites a realizar o les resulta casi imposible por sí mismos hacerlo. José Expósito, representante de la Plataforma, explica que se han realizado 280 trámites en este sentido. Y así lo corrobora una mujer a la que el banco ya le ha dado un ultimátum para abandonar la vivienda. «Yo solo sé leer, necesito que me ayuden con los trámites porque no entiendo lo que me piden», declara.

Expósito explica que todos los sábados se reúnen en las puertas del Ayuntamiento para ofrecer su asesoramiento. Y son conscientes de que tener un local ayudar a pedir auxilio «a muchas personas que no vienen porque les da vergüenza». El representante de la PAH explica que mientras no haya oficina de vivienda «seguiremos colaborando con el Ayuntamiento» asesorando y acompañando a afectados.