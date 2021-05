Costas rectifica y hará por tramos las obras de La Zofra de El Campello para no dejar a 1.500 vecinos sin playa en verano

Ante la preocupación generada entre los residentes, el alcalde, Juanjo Berenguer, (PP) organizó este viernes un encuentro en el salón de plenos entre los presidentes de las comunidades de propietarios de las seis urbanizaciones afectadas, que suman más de 500 viviendas, y el director de la obra de Costas, con presencia del primer edil, el concejal de Playas e Infraestructuras, Julio Oca (Cs); la edil María José Sañudo (Vox) y dos técnicas de Infraestructuras. Y allí Costas confirmó lo que adelantó Berenguer la pasada semana a este medio: que las obras se van a realizar por tramos, pese a que desde el Ministerio solo habían manifestado a INFORMACIÓN, también la pasada semana, que era una posibilidad que se estaba estudiando.

El director de la obra aclaró que está previsto que los trabajos que arrancaron el pasado 3 de mayo y que mantienen cerrado el frente litoral desde la urbanización Jardines del Mar hasta la playa can, acaben el 21 de mayo. A partir de entonces las obras se dividirán en tres fases, dejando además la principal aportación de cantos rodados para la cala para el final, para así interferir lo menos posible con la temporada de baño. Primero se actuará en la zona entre la playa can y el parque que hay detrás de la urbanización Balcones del Mar, donde se espera acabar a finales de junio. Una segunda fase, que durará dos meses más, abarcará desde Balcones del Mar hasta el final de la zona verde de Jardines del Mar, donde aún quedan barcas cuyos dueños no han retirado. Y una tercera fase, que sería previsiblemente en septiembre, en el extremo sur, desde el final de la zona verde de Jardines del Mar hasta casi ya la playa de La Zofra-Muchavista.

Los residentes insisten en que las labores no deberían llevarse a cabo en época estival por los perjuicios que generan

Del mismo modo señaló que la entrada de la maquinaria pesada se tiene que realizar siempre por el acceso a la playa canina, junto al puente que salva el río Seco, y por lo tanto tendrán que seguir pasando los camiones por el primer tramo que se espera terminar a finales de junio. Pero se prevé mantener el paseo abierto salvo cortes puntuales para el paso de la maquinaria, para así permitir el acceso a la cala a los vecinos.

La mayoría de los representantes vecinales lamentaron ayer en la reunión, que no se haya tratado de buscar otras fechas para las obras, que tienen un plazo de ejecución de seis meses, aunque también hubo quien destacó los beneficios que va a traer a la zona. Criticaron que esta obra no se realice al mismo tiempo que la pasarela que unirá el Carrerlamar con esta zona para salvar el río Seco, que está en tramitación por parte del consistorio.

Desde Costas aclararon que el inicio de las obras ha venido establecido desde Madrid por el Ministerio para la Transición Ecológica, aunque reconocieron que en verano es la mejor época para evitar que los temporales marítimos paralicen los trabajos e incluso destruyan la obra antes de acabarla, como ha pasado en otras ocasiones, aunque admitiendo también que en verano se generan muchas más molestias a los residentes.

Dos viviendas incomunicadas

Del mismo modo, el representante de Costas también reconoció que desconocían hasta hace unos días que hay dos viviendas de la urbanización Cabo Verde que solo tienen acceso desde el paseo, por lo que actualmente sus dueños, que suelen ir en verano, no podrían entrar. Costas destacó que es una situación irregular, ya que no deberían tener acceso desde el paseo, y que se estudiará una solución.

Por su parte, el alcalde destacó que el Ayuntamiento ha tratado de mediar entre Costas y los vecinos con esta reunión, para que conocieran de primera mano los detalles y pudieran plantear dudas y preguntas, recordando que es una obra donde el consistorio no tiene competencias y es una vieja reivindicación vecinal. Y por su parte desde PSOE, Compromís y EU lamentaron que no fueran invitados a esta reunión, pese a que a la misma acudieron representantes de PP, Cs y Vox, que conforman el equipo de gobierno, respondiendo desde el ejecutivo que lo importante en este encuentro eran los vecinos.

Frenar la erosión

Este proyecto, cuyo presupuesto supera los 600.000 euros, busca frenar la erosión de este tramo del frente litoral mediante la aportación de cantos rodados para regenerar la cala y la creación de un paseo de 750 metros con un muro de contención que permita el tránsito peatonal, que ahora solo existe en una parte y está muy deteriorado.