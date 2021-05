San Vicente pone en marcha un autobús gratuito para llegar al punto de vacunación

A mediodía de hoy, 17 de mayo, ha entrado en funcionamiento el autobús gratuito que pone en marcha el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig para llegar y retornar del punto de vacunación, en el polígono de Canastell. Los horarios y días en los que se pone en marcha coinciden con aquellos en los que hay vacunación masiva. De esta forma, las lanzaderas estarán disponibles esta semana del lunes 17 de mayo al miércoles 19 de mayo.

"La disponibilidad de este servicio de cara a los próximos dependerá de la información que nos vaya aportando la Conselleria de Sanidad y Salud Pública sobre la frecuencia de vacunación”, explica la concejal de Sanidad y Consumo, Lucía Rubio. Se trata de un servicio exclusivo para acudir al punto de vacunación, compuesto de dos microbuses que cuentan con unas 26 plazas. El recorrido abarca desde el barrio Santa Isabel hasta el "vacunódromo", pasando por el parque Lo Torrent o la calle Ancha de Castelar.

Se trata de un servicio directo al centro de vacunación, por lo que en dirección a la zona de vacunación no permite descensos en las paradas previas para recoger a vecinos, y a la vuelta, no se podrá subir al autobús en otro punto que no sea el de la zona donde se está vacunando.

El horario de pasada de estos autobuses comienza y finaliza media hora antes de la primera y última cita convocada para vacunarse. Y pasarán con una frecuencia de unos 25 minutos. El horario y el recorrido puede consultarse en la página web de Vectalia:

https://alicante.vectalia.es/notificacion/servicio-especial-vacunacion-san-vicente/

La Conselleria de Sanitat i Salut Pública ha citado esta semana a 2.900 personas. Hoy lunes la vacunación se realiza desde las tres de la tarde y hasta las ocho y media. El martes 18 de ocho y media de la mañana y hasta las ocho y media de la noche y el miércoles 19 de 8.30 dde la mañana hasta las tres de la tarde.

El consistorio ha habilitado como parking un espacio junto al archivo municipal. A la vez que existen otras líneas de autobús para poder acceder al vacunódromo. La linea la 46B que tiene parada en la carretera de Agost, 100 (C/ La Fragua); y la línea 45, en la parada Lillo Juan 137 - Hospital San Vicente. Ambas gratuitas. En cuanto a la línea de pago, corresponde a la 24. Parada Lillo Juan 137 - Hospital San Vicente.