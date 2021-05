El Campello desbloquea el pago del servicio de basura con el contrato caducado cinco meses

El Campello ha dado luz verde a la continuidad del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de playas en las mismas condiciones que en el contrato, que caducó el pasado mes de diciembre. La aprobación permite desbloquear el pago a la mercantil. El equipo de gobierno considera que es necesario seguir prestándolo hasta que concluya el proceso de contratación y se designe al nuevo contratista. Un trámite que todavía está incipiente y para el que aún quedan meses. De hecho, el alcalde, Juanjo Berenguer, indicaba que no se va a licitar, «al menos, antes del verano». Para dar luz verde a la continuidad y permitir que se pueda pagar el servicio que ya está fuera de contrato, y abonar a su vez los cuatro meses que se adeuda a la empresa FCC que realiza el servicio, ayer se celebró un pleno extraordinario. Y lo primero que se debatió y votó fue la retirada de dicho punto, propuesta por la oposición PSOE, Compromís, EU y RED. La oposición advierte de que el punto llegaba con informes municipales contrarios a la continuidad del servicio, y había exigido un informe de los técnicos que avale la continuidad del contrato mientras se licita el nuevo. Pero no obtuvo dicho documento. La oposición advierte de que se trata de algo irregular que podría no avalar la continuidad, tal y como se está haciendo.