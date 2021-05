Un fallo retrasa tres años la obligación de mejorar el velódromo de San Vicente

Un fallo en el proceso ha retrasado las mejoras previstas hace tres años en el Complejo Deportivo Sur, el Velódromo de San Vicente. La instalación deportiva municipal de gestión privada está gestionada desde 2014 por la empresa Josector Juan Luis SL. En 2018 el Ayuntamiento exigió a la mercantil mejoras previstas en el contrato, que todavía no se han llevado a cabo. Y ello se ha producido tras el recurso judicial presentado por la empresa en el que el juzgado le da la razón, lo que ha supuesto anular el acuerdo del pleno del 27 de junio de 2018. La concesionaria alegaba que el Ayuntamiento no les había dado el trámite de audiencia requerido en la ley de contratos del sector público. Y por tanto, y con una sentencia a su favor, obliga al Ayuntamiento a retrotraer el proceso hasta el punto de inicio.

GUILLERMO GARCÍA, CONCEJAL DE CONTRATACIÓN: «Tenemos una instalación de gran potencial y la prioridad es que vuelva a ser competencia municipal»

El pleno ordinario de mayo celebrado ayer de forma telemática aprobó, como ya hizo en 2018, pedir a la concesionaria que realice las mejoras valoradas en algo más de 82.800 euros en el velódromo que consistirían en iluminar el acceso a la instalación desde la ronda oeste y la pavimentación de parte de los itinerarios de toda la instalación. La concesionaria tendrá que presentar ahora un anteproyecto para unas obras previstas hace tres años.

Otro de los puntos que generó polémica, pero también salió adelante en el pleno, fue el reajuste en el gasto previsto para el nuevo contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, ya que no se va a adjudicar en junio, cuando se acaba la prórroga. El concejal de Contratación, Guillermo García, reconocía que dado el estado de tramitación del expediente para la contratación del nuevo servicio, las previsiones de pago que se habían hecho se tienen que revisar y reajustar el gasto conforme a la nueva previsión.

Críticas

El contrato no se adjudicará en junio y el objetivo del consistorio es que pueda ponerse en marcha en diciembre de 2021, algo que también afeó la oposición que puso el énfasis en que se trata del contrato de mayor importancia y coste del Ayuntamiento y que va a volver a prorrogarse al no haber finalizado el proceso de contratación. Para el portavoz de Compromís, Ramon Leyda, es uno de los asuntos que más importa a los vecinos y en el que perciben mayor necesidad de mejora. David Navarro de Podemos recriminó que el contrato lleva un año prorrogado y recuerda que dos años antes de finalizar, la empresa ya advirtió que no quería ajustarse a las prórrogas de la concesión. «Les pedimos hace dos años que aprendieran de los errores, pero un año después han vuelto a tropezar», lamentaba. Y recriminaba, como también hacían PP y Cs que PSOE y EU llevan 6 años gobernando y a pesar de ello no han llegado a tiempo. El portavoz de Vox, Adrián García, recordó que el contrato actual se remonta al 2012, con un San Vicente con 5.000 residentes menos, lo que afecta a la calidad del servicio. Desde el PP, Cristian Gil, critica al equipo de gobierno por no haber puesto empeño en adjudicarlo. Mariela Torregrosa de Cs ahonda en que la limpieza es una de las quejas vecinales recurrentes y advierte que los retrasos del nuevo contrato son también demoras para implementar las mejoras necesarias para San Vicente. Por su parte, el edil de Contratación, Guillermo García, recordó la complejidad del contrato y que seis empresas optan a la adjudicación.

El pleno también dio luz verde a la adhesión de San Vicente del Raspeig a la Red de Ciudades por la Bicicleta y el Biciregistro. Entre sus objetivos se encuentra potenciar el uso de este sistema de transporte. Supone estar en un registro nacional de bicicletas que va a favorecer que sean devueltas a su dueño en caso de ser robadas.

En el turno de las mociones, salió adelante con los votos de toda la oposición, 13 votos a favor, y 11 votos de abstención del equipo de gobierno, PSOE y EU, la propuesta del PP de habilitar una sala de estudio 24 horas. La concejal de Educación, Lucía Rubio, reconoció que la Casa de Asociaciones cuenta con un espacio para tal fin, pero que no es posible ponerla en marcha en estos momentos.

También salió adelante, esta vez por unanimidad de todos los grupos, la propuesta de Podemos para rediseñar la página web municipal con un diseño que permita que las personas con diversidad funcional o dificultad puedan percibir, entender, navegar e interactuar sin barreras auditivas, visuales, físicas ni cognitivas.

No logro el respaldo por el voto de calidad del alcalde, la moción de Vox que pedía hacer un estudio de puntos negros de tráfico y la incorporación de reductores de la velocidad.