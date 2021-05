Nueva polémica urbanística en El Campello, y otra vez con el anulado Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2011 de trasfondo. El Ayuntamiento ha abierto a instancias de los vecinos un expediente por infracción urbanística por la construcción de un chalé de lujo en la playa de Muchavista que presuntamente carece de licencia de obra mayor, según han confirmado este jueves fuentes municipales.

Un grupo de 62 vecinos presentó el pasado miércoles un escrito alertando de una supuesta irregularidad urbanística por la construcción de un chalé, cuyas obras empezaron en enero y ya están muy avanzadas. También las asociaciones de vecinos de Playa l’Horta-Muchavista y de La Zenia han formalizado otro escrito respaldando a estos residentes y pidiendo una inspección, que ya se ha realizado y por la que se ha abierto expediente por presunta infracción.

Desde la Concejalía de Urbanismo, en manos del alcalde, Juanjo Berenguer, (PP), han verificado que aunque el promotor había pedido licencia de obra mayor en 2016, esta se encuentra aún en tramitación por diferentes irregularidades, y todavía no se ha concedido. Además, este asunto es «complejo» por los derechos urbanísticos de la parcela, según explican desde el Ayuntamiento, ya que la solicitud se basa en el PGOU de 2011, que fue anulado en abril de 2016, y hay informes contradictorios sobre la viabilidad de esta construcción, ya que con el vigente planeamiento, de 1986, no sería posible al no llegar la parcela a 800 m2. Pese a ello, un informe refleja que la licencia de segregación de parcelas es anterior a la anulación y esto le daría derechos, ya que el PGOU de 2011 permitía a partir de 600 m2 y tiene 693 m2, por lo que no está claro el plan urbanístico a aplicar.

La parcela se ubica entre Villa Marco y la playa, en una zona de estrechas calles, grandes pinadas y casas unifamiliares. Y tanto el grupo de vecinos como las asociaciones alertan de que en el expediente, al que han tenido acceso, no consta la pertinente licencia de obras. El permiso fue solicitado el 2-11-2016, seis meses después de que el PGOU de 2011 fuera anulado oficialmente con su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV). Según el informe del arquitecto municipal, «el proyecto presentado incumple parcela mínima, y retranqueos y no se ajusta a las alineaciones oficiales del Plan vigente».

Los residentes entienden que en ningún caso se puede acoger al anulado PGOU de 2011 al presentarse la petición después de que fuera tumbado por el Supremo. Por todo reclaman una inspección de las obras y que se tomen las medidas que correspondan de forma urgente «antes del inicio de otras acciones por nuestra parte». La anulación del PGOU provocó la paralización de numerosos proyectos, así como la generación de muchas dudas sobre sus repercusiones que siguen apareciendo cinco años después.

Desde el Ayuntamiento confirmaron que se ha realizado la inspección y la obra carece de licencia, por lo que se ha abierto un expediente que previsiblemente comportará en breve la paralización de los trabajos. Otro tema es si se puede construir allí, algo que sigue en estudio. Este medio trató sin éxito de contactar con la promotora de la vivienda.

Los residentes alertan de una tala de decenas de pinos de gran porte justo enfrente

Denuncian que se proyectan otras 8 viviendas en la finca Pino Torcido que acabarán con el pulmón verde

Las asociaciones l’Horta-Muchavista y La Zenia de El Campello han alertado en otro escrito que frente al chalé que se está construyendo sin licencia, la misma promotora proyecta 8 viviendas en la finca Pino Torcido, una parcela que constituye un verdadero pulmón verde de Muchavista.

El Ayuntamiento también ha abierto un expediente tras una inspección a instancias de los vecinos, ya que la empresa tiene previsto talar la mayor parte de los pinos pero aún carece de permiso para ello. Por ello, de momento, solo ha realizado tareas de poda. El Consistorio ha reclamado la conservación de la mayor parte de los ejemplares y la presentación de otro estudio de detalle, aunque fuentes municipales recordaron que los pinos no están protegidos de por sí, salvo casos excepcionales por su antigüedad, y la única obligación es que los pinos talados sean repuestos, aunque sea en otro lugar.

Los vecinos han alertado de los trabajos que se proyectan en la parcela situada en la calle La Corunya nº 7, con fachada a las calles La Corunya, Huelva y El Ferrol. El pasado martes los residentes tuvieron que llamar a la Policía Local «tras escuchar una sierra y comprobar que un operario talaba los pinos de la finca», aunque el Ayuntamiento afirma que solo ha habido una poda. Del mismo modo, los vecinos denuncian que las ocho viviendas, que aún carecen de licencia, incumplirían la normativa al no abarcar el solar en cuestión toda la manzana, y además señalan que se va a acabar con un pulmón verde de la zona.