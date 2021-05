El Campello reactiva el centro comercial de El Messell bloqueado desde 2016

La propuesta de modificación puntal del Plan General para ampliar del sector El Mesell incluye su Estudio Ambiental y Territorial Estratégico y el resto de los documentos exigibles por la normativa sectorial. Compromís se abstuvo en este punto y Esquerra Unida votó en contra, mientras que los ediles de Podemos y Red no asistieron al pleno, el primero al estar de baja paternal y el segundo por motivos de salud.

Recado de Cs

El punto no estuvo exento de polémica, ya que Cs, que se abstuvo en la comisión, no intervino en el primer turno de palabra, dejando en el aire si iba a apoyarlo. Hay que recordar las pésimas relaciones entre los naranjas y su socio de gobierno popular, y el portavoz de Cs, Julio Oca, incluso en su intervención en la segunda ronda, una vez que ya se sabía que el PSOE haría posible su aprobación, anunció su respaldo, no sin antes lanzar un «dardo» al PP, señalando que no se les ha tenido en cuenta ni informado del expediente, dejando entrever la falta de «diálogo» y «lealtad», así como la «opacidad», de los populares.

El alcalde, Juanjo Berenguer, respondió que se llevaron a la comisión a técnicos para informar y que se trata de un fase inicial del proyecto para sacarlo a exposición.

PP y Cs evitan reprobar a la edil naranja Pairó, que no da explicaciones

Surrealista el pleno de ayer. EU, Compromís y Podemos presentaron una moción para reprobar a la edil de Bienestar Social, Mercé Pairó (Cs), por un altercado con la Asociación de Mayores el martes, por la manifestación que la entidad hizo el miércoles para pedir más espacios y medios. Según la oposición y los mayores, Pairó arrancó un cartel de la protesta en el Centro Social y dijo a los mayores que allí había: «Qué asco de gente». El PP, pese a sus malas relaciones con los naranjas, y Cs tumbaron la reprobación y retirada de áreas, pero lo llamativo es que Pairó no se defendió en el pleno, alegando Cs que daría explicaciones en comisión, que no es pública, criticando Compromís que no diera cuenta en el pleno por este supuesto «abuso de poder y falta de respeto». Esto hizo que el PSOE, que quería escuchar la versión de la edil, decidiera apoyar la moción con Compromís y EU. Vox se abstuvo.