La edil de Tercera Edad rechaza explicar su altercado con los mayores de El Campello

La edil de Tercera Edad de El Campello, Mercé Pairó (Cs), no da explicaciones por su altercado con la Asociación de Mayores, pese a que Cs así lo anunció en el pleno en el que tumbó junto al PP la moción de reprobación presentada por la oposición. Y los populares también lamentaron ayer su postura y se muestran favorables a la reprobación de su socia de gobierno. Los naranjas anunciaron el jueves en el pleno que la edil se explicaría en la comisión, y no en el pleno, lo que ya indignó por no aclarar públicamente lo sucedido. Pero ayer no acudió a la comisión y Cs anunció que no hablará.