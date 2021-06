Compromís pide la comparecencia de la edil de Tercera Edad por su "falta de respeto" a los mayores

Los hechos que se relataron "se produjeron martes 25 de mayo, cuando la ejecutiva de la Asociación de Mayores estaba desarrollando su asamblea en las mesas de la cafetería del Centro Social por haberle sido denegada una sala para reunirse seis personas. Según expresaron en su manifiesto, Mercè Pairó, de manera muy airada, arrancó el cartel informativo de la manifestación del cristal de la cafetería, lo rompió ante los seis miembros de la asociación reunidos, y dijo: ‘Qué asco de gente’. Esto ya fue motivo de reprobación en el mes de mayo, punto en el que la concejala no dio explicaciones y su portavoz de Cs Julio Oca, se limitó a desmentir lo sucedido y a emplazar las explicaciones a las comisiones informativas, hecho que tampoco se ha producido".

Desde Compromís consideran que "es una actitud intolerable para cualquier cargo público, con el agravante de que esta concejala ostenta las competencias delegadas de Servicios Sociales y Tercera Edad, por lo cual se le tiene que presumir una mayor sensibilidad a las reivindicaciones sociales y a los colectivos con necesidades especiales". La portavoz de la formación, Adriana Paredes, declara que "es absolutamente inaceptable que la concejala de Tercera Edad no haya pedido disculpas ni dado explicaciones en pleno, o comparecido en comisiones como se comprometió, para dar su versión a las faltas de respeto que denuncia la asociación de mayores. Pero no hay que perder de vista que la responsabilidad de que se permita el insulto y el desprecio a nuestros mayores es del alcalde del PP, que se niega a retirarle las competencias a pesar de la nefasta gestión con aquellos que más nos necesitan".

En el pleno, el voto del PP junto con Cs sirvió para tumbar la moción de reprobación, pero los populares han manifestado estar a favor de la misma, más aún después de que tampoco haya dado explicaciones en la comisión.

Asociación de Mayores

La Asociación de Mayores a su vez ha pedido al Consistorio que tome medidas y reclamado una disculpa. Esta semana desde este colectivo han explicado que "ha sido la primera vez en El Campello que se ha organizado una manifestación de mayores, hartos de ser maltratados. Desde el principio de esta legislatura nos falta el respeto la concejala Pairó. Es la primera vez que se registran más de 3.000 firmas de los campelleros en apoyo a la Asociación de Mayores para reivindicar un casal para el pueblo, el único de toda la Comunidad Valenciana que no tiene. El gobierno no ha salido para hablar con sus vecinos. La concejala no ha dado la cara ni en la manifestación, ni en el pleno ha dado explicaciones por su actitud tan grave, ni el lunes se ha presentado en la comisión". Y agregaron que el portavoz ce Cs, Julio Oca, "ha dicho que los miembros de la junta directiva y la señora que escribió el manifiesto, presentes, mienten. Que nos queremos cargar la concejala cuando es ella la que se quiere cargar a la Asociación".