San Vicente devuelve 25.000 euros por no contratar a un agente de Igualdad

San Vicente cuenta con el dinero, pero no contrata, y de nuevo, tiene que devolver una ayuda dirigida a los servicios sociales, una de las áreas más importantes del consistorio y cuyos trabajadores han pedido recientemente auxilio, al estar al borde del colapso.

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig acaba de aprobar la devolución a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de 25.922 euros. Una subvención que el consistorio devuelve por no emplear para el objeto, que es el de contratar Agentes de Igualdad que debían ejercer su labor durante 2020. La ayuda total concedida era de 39.880 euros y se devuelve el 65% de ella, que es lo que ya había recibido San Vicente para contratar a agentes y promotoras de Igualdad, personal especializado en asesoramiento a las mujeres.

Se trata de una situación que se repite en los últimos años. El pasado el Ayuntamiento tuvo que devolver a la conselleria 49.000 euros de los 75.400 concedidos . Y todo por no tener las plazas contempladas en la relación de puestos de trabajo (RPT). El argumento es que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no permite contratar personal en un ayuntamiento si la plaza de ese perfil profesional no se encuentra previamente creada en la relación de puestos de trabajo de la administración local.

En la oposición, sin embargo, hay distintas lecturas. El portavoz de Compromís, Ramon Leyda, apunta a una negligencia del Ayuntamiento. Recrimina que se tenga que devolver un año más la subvención que entrega la conselleria, dirigida por Compromís, para poder contratar. Y ha solicitado a Bienestar Social la documentación completa «para conocer al detalle los motivos por los cuales el consistorio volverá a renunciar a una figura fundamental para garantizar la igualdad en todos los ámbitos de nuestra vida». Leyda recuerda que «desde Bienestar Social dijeron que se subsanaría el problema y desgraciadamente no ha sido así».

Por su parte, Cs ha hecho la cuenta, en dos años San Vicente ha renunciado a 115.000 euros destinados a contratar a dos agentes y cuatro promotores de Igualdad. La concejal Mariela Torregrosa ha explicado que «la conselleria que dirige Mónica Oltra vuelve a conceder una subvención que el Ayuntamiento ha devuelto al no poder realizar las contrataciones del personal». La situación se repite, por lo que Cs no entiende por qué no ha habido ya un acuerdo entre ambas administraciones «dentro de la legalidad» para evitar que la subvención tenga que devolverse. Y especialmente ante la necesidad imperiosa que tiene el área de Bienestar Social de refuerzo.

La concejal de Ciudadanos ha recordado que «el año pasado ya ocurrió lo mismo y entonces la edil de Bienestar Social, Isabel Candela, aseguró que estaban buscando la fórmula jurídica para poder contratar a estos profesionales sin tener que crear unas plazas que no están incluidas en la RPT, sin embargo, un año después tenemos el mismo problema que no han sido capaces de solucionar»

Los propios técnicos de Bienestar Social ya solicitaron el pasado mes de septiembre la creación de estos puestos de trabajo en la plantilla de personal y que, mientras se tramitaba dicho procedimiento, se cubrieran mediante funcionarios interinos bajo la fórmula de exceso o acumulación de tareas por un periodo de seis meses.

El PP acusa a Villar de no tomar en serio la falta de personal

El PP acusa al alcalde, Jesús Villar, de «dejadez y mirar para otro lado, al no querer tomarse en serio la falta de personal en Servicios Sociales». El portavoz Óscar Lillo se reunió el pasado lunes con el alcalde «que dijo que iba a convocar a todos los grupos e íbamos a tener una reunión con Servicios Sociales y Recursos Humanos, y no ha habido atisbos». Lillo advierte de que hay que abordar la petición de auxilio del área «de forma urgente», estudiando todas las vías posibles. «Se trata de hacer una planificación y hacer un trabajo a tiempo vista. Y no se puede mentir».