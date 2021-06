La renovación del director del IES Canastell, al juzgado tras 38 años en el cargo

La renovación de la dirección del Instituto Canastell de San Vicente, uno de los centros integrados de Formación Profesional de la provincia, ha desembocado en los tribunales después de que el director defenestrado, Carlos Navas, llevara 38 años consecutivos en el cargo.

La decisión del director territorial de Educación, David Vento, que ha nombrado a una nueva directora ajena al instituto esta misma semana, responsable en su día de la puesta en marcha del centro integrado de FP Batoi de Alcoy, ha llevado a Navas a presentar ante el juzgado de San Vicente una denuncia contra el responsable provincial de Educación «por acoso laboral desde hace dos años como director del instituto».

Educación nombra una directora de fuera del centro para que cumpla los horarios de lunes a viernes, no a jueves

En su denuncia solicita la suspensión cautelar de la resolución que nombra a la nueva directora por «los daños que produciría al denunciante, obligado a jubilarse, y a la organización del centro». Navas explica que, al no contar con el requisito del valenciano, no puede pedir traslado «y me abocan a la jubilación con 65 años. Esperaba dejar preparada la sucesión en el cargo con alguno de los miembros del equipo directivo y dar estabilidad a los proyectos».

Lamenta que por primera vez en la historia de la renovación de direcciones de centro, no se ha atendido la decisión «unánime del Consejo Social por la continuidad», y ha solicitado un Consejo Escolar Municipal urgente y extraordinario con el propósito de que se acuerde solicitar el mantenimiento de los grupos de alumnos de FP Básica y con necesidades educativas especiales. «Dependerá de la nueva dirección y la matrícula es en julio», puntualiza.

El director territorial de Educación, David Vento, defiende que su decisión no ha sido «ni caciquil ni arbitraria» y sostiene haber tratado personalmente con el director Carlos Navas «la necesidad de que se cumplieran una serie de requerimientos reiterados los últimos años», pero que no obtuvo una respuesta satisfactoria.

Se refiere a los horarios de clases, fijadas de lunes a jueves y que, asegura, «no cumplen los 55 minutos en cada sesión». Vento dice entender el respaldo docente al director con esta jornada «pero no significa que se pueda hacer. El marco legal hay que cumplirlo y la nueva directora se ha comprometido a hacerlo», abunda.

Preguntado sobre una medida que sin duda afectará al funcionamiento del centro y sus resultados, -que no solo no cuestiona sino que incluso destaca «tanto el trabajo del director como del centro Canastell y su labor social, formidable en muchas cuestiones», admite-, el jefe territorial pone por delante el cumplimiento de las normas. «Estamos para velar que se cumplan y si mirara para otro lado no seguiría de director territorial. Le dije al conseller que si tenía que consentirlo, me iba», confiesa.

El instituto imparte los citados horarios desde el año 2004. Navas asegura que los viernes se hacen programas de compensatoria para el alumnado que lo necesita además de los exámenes y los «proyectos y acciones novedosas».

«El alumnado de este centro se acerca más al de una escuela de idiomas que al de un colegio, adaptamos el horario para gente adulta, no hay alumnos de Secundaria pero se cumplen las horas exigidas al cabo del año. No molestamos a nadie y no podía consentir que se destroce la programación de Canastell», concluye.