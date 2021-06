Pantano de Tibi: Refugio de aves o campo de prácticas de vuelo

Un refugio protegido para aves convertido en campo de prácticas de helicópteros antiincendios. Los ecologistas denuncian el impacto que está teniendo esta actividad en la avifauna del Pantano de Tibi, pese a encontrarse dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del río Montnegre, que se extiende en su mayor parte por l’Alacantí.

Ecologistas en Acción va a presentar la próxima semana una denuncia ante la Conselleria de Medio Ambiente para alertar de las consecuencias que está teniendo estos vuelos en la presa, que se ubica entre los términos municipales de Tibi y Xixona. Advierten que estas maniobras se producen a diario, con cargas y descarga de agua, generando un grave impacto en la avifauna. Y destacan que esto ha llevado a que se haya descolonización un nido de aguilera perdicera ubicado en el risco que cierra la presa por la derecha, vista desde aguas arriba.

Por su parte, desde la Conselleria, preguntados por este medio por el impacto que esta actividad denunciada por los ecologistas está teniendo en la ZEPA, anunciaron el viernes que se va a abrir una investigación.

Los conservacionistas explican que «en el humedal del Pantano de Tibi anidan varias especies de aves, entre ellas varias parejas de águila perdicera, azor, migratorias... variando las especies según la época del año». Y pese a ello y que la zona está catalogada como ZEPA, «allí se realizan todos los días del año durante varias horas prácticas de vuelo de helicópteros, con recogida en la superficie del agua y posterior arrojo de la misma en las riberas y aledaños», lo cual afecta de forma grave a la vida de estas aves, que ven como en su refugio a diario sufren la presencia de aeronaves, con el peligro que suponen y las interferencias que generan en su proceso reproductivo.

La empresa responsable, con base en Mutxamel, asegura que no existe ninguna restricción aeronáutica en el humedal

Los ecologistas recuerdan que el hecho de que esta zona esté declarada como Zona de Especial Protección para las Aves «entra en clara contradicción con las prácticas realizadas». Precisamente la Generalitat tiene en tramitación las normas de gestión de las ZEPA, donde se deberían desarrollar las restricciones de actividades, pese a que la protección fue aprobada en 2009, hace ya 12 años.

Estos vuelos de prácticas los realiza la empresa Babcock España, con sede en Mutxamel y especializada en servicios aéreos contra incendios, con contratos con diferentes administraciones públicas. Y desde la mercantil explicaron a INFORMACIÓN que no tienen constancia de ninguna denuncia por su actividad, y destacaron que en la cartografía aeronáutica no figura ninguna restricción a los vuelos en la zona del Pantano de Tibi, por lo que no su actividad no contraviene ninguna norma. Eso sin tener en cuenta además que por su actividad de servicio público antiincendios, dispone de determinadas exenciones para sus vuelos.

Maniobras militares

Además de estos vuelos de prácticas, el Pantano de Tibi ha sido escenario en los últimos años de campo de maniobras del Ejército, la última en 2019. Desde EU de l’Alacantí exigieron entonces que no se volvieran a llevar a cabo por el grave perjuicio para las aves que supone este despliegue, en una zona doblemente protegida y en plena época de reproducción. Y es que el embalse forma parte no solo de la ZEPA, sino también del catálogo de zonas húmedas de la Comunidad Valenciana.

Los conservacionistas alertan de que un nido de águila en el risco de la presa ha sido descolonizado y lo vinculan con los vuelos

En estas maniobras militares se utilizan helicópteros y zódiacs, con numerosos efectivos del Mando de Operaciones Especiales (MOE) con base en Rabasa. Y alertaban que afectan a la nidificación del somormujo lavanco, el zampullín común, el andarríos chico o la gallineta común, así como a aves rapaces como el águila perdicera, el búho real, el halcón peregrino o la culebrera europea.