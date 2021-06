La movilización ciudadana impide el desahucio de una familia vulnerable en El Campello

La movilización ciudadana ha impedido esta mañana el desahucio de una familia compuesta por una mujer de 74 años, su hija de 38 años y su nieta de 8 en El Campello. Se trata de una familia en situación de vulnerabilidad, y así lo tienen acreditado, lo cual según la moratoria del Gobierno central supone la suspensión de estos actos hasta al menos el 9 de agosto. Pero en el juzgado no tenían constancia de esta circunstancia, y han procedido hoy al lanzamiento de esta familia, pero la presencia de una treintena de personas lo ha frustrado. Al mismo tiempo que estos hechos ocurrían, la Generalitat ha enviado un escrito al juzgado pidiendo paralizar el lanzamiento por la presencia de una menor de edad.

La concentración se ha registrado en una vivienda de la calle València, en pleno centro de El Campello, a las 10.00 horas, cuando estaba previsto el desahucio judicial solicitado por el dueño de la casa, que es la expareja de la abuela. Esta circunstancia hace que el tema sea aún más complejo, ya que la mujer presentó varias denuncias contra el hombre por violencia machista, que por el momento han sido archivadas, aunque hay un recurso de la septuagenaria. En la zona también estaba el hijo del propietario, que protagonizó momentos de tensión con los concentrados, e insistió en que las denuncias contra su padre están archivadas, y que su progenitor, de 74 años, se encuentra enfermo y vive en una caravana en Sant Joan, y necesita poder acceder a su vivienda.

La movilización han sido llevada a cabo por los colectivos "El Campello se ayuda", de la que abuela es miembro, el Sindicato de Barrios de Carolinas de Alicante y el Col·lectiu Antifeixista d'Alacant, además de estar respaldado por el edil de EU, Pedro Mario Pardo, que estuvo presente. La comisión judicial ha renunciado a acceder a la vivienda ante la movilización ciudadana, y pese a que habían acudido primero dos agentes de la Guardia Civil, y después otros cuatro. De todas formas, ha solicitado a los organizadores de la convocatoria poder entrar el secretario judicial él solo a la vivienda para dar fe del certificado de vulnerabilidad de la familia y de la presencia de la menor, para que la paralización del lanzamiento fuera por ese motivo y no por no poder entrar, pero no lo permitieron. Los presentes han jaleado y celebrado que no se pudiera realizar el lanzamiento, y poco después han empezado a subir todos los enseres y maletas que la familia había sacado para su marcha de la casa.

Escrito de la Conselleria

Del mismo modo, a las 9.47 horas, minutos antes de la hora prevista para el desahucio, la Generalitat, a través de la Dirección General d'Emergencia Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio de la Vivienda y Segregación Urbana ha remitido un escrito al Juzgado de Violencia de la Mujer Número 1 de Alicante, ante la presencia de una menor en la vivienda afectada, en el que solicita la "suspensión del lanzamiento hasta tanto las personas que habitan el inmueble cuenten con una alternativa habitacional adecuada en el sentido escrito por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la jurisprudencia del TEDH, entendiéndose la misma como algo excepcional en el marco de crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos", adquiriendo esta Dirección General el compromiso de asegurarse que tanto el Ayuntamiento de El Campello como la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo agiliza los trámites para dotar en el menor tiempo posible una solución habitacional alternativa a esta familia al mismo tiempo que se realizan gestiones con todas las partes implicadas"