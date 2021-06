Sant Joan entrega 164.000 euros de ayudas del Plan Resistir y destinará los 678.000 euros sobrantes a la segunda fase

La concejalía de Fomento Económico de Sant Joan d'Alacant está realizado el pago de las ayudas de la primera fase del Plan Resistir con la entrega de 164.000 euros. Se van a beneficiar 70 autónomos y micropymes locales, aunque a la convocatoria se presentaron 112 solicitudes. Finalmente se entrega a aquellas que han cumplido con los requisitos de la convocatoria, según indican desde el Ayuntamiento.

La aportación económica inicial destinada a dotar el Plan Resistir era de 842.000 euros de los que quedará un remanente de 678.200,’20 euros tras la entrega de esta primera fase de ayudas. Este sobrante se va a destinar íntegramente a dotar económicamente la segunda fase de este plan, cuyas bases se encuentran en exposición pública hasta el próximo día 29 de junio.

Una vez las bases sean firmes podrán presentar solicitud todos aquellos autónomos y micropymes cuyo código CNAE no coincida con aquellos que aparecieron en el anexo de la primera convocatoria. El edil de Fomento Económico, Manel Giner, explica la intención. “Con el objeto de hacer que las ayudas pudiesen llegar a la mayor tipología de negocios, hemos transformado el Anexo I de las primeras bases donde aparecían los códigos CNAE y de IAE que indican aquellas actividades que podían concurrir a la ayuda, y le hemos dado la vuelta convirtiéndolo en excluyente en estas segundas bases que están en exposición pública. De esta forma cualquier empresa o autónomo que cumpla el resto de los requisitos habrá tenido la oportunidad de concurrir a este plan sin excepción. Era una posibilidad que la Conselleria abrió a los municipios y aunque no todos la han aplicado, en Sant Joan no ha dudado en ponerla al servicio de nuestros autónomos y empresas” indica el concejal socialista.

Al mismo tiempo se están ultimando las bases que darán cobertura a las ayudas directas (300.000 euros), las ayudas a la digitalización comercial (29.964 euros) y el programa de Bonos al Consumo (300.000 euros) todas ellas en su segunda edición. Para afrontar con este plan de ayudas se cuenta con un importe de 500.000 euros financiados a cargo del Remanente de Tesorería y 129.964 '69 euros de la línea de subvención emitida por la Diputación Provincial.

La Agencia de Desarrollo Local #IDEAS ha desarrollado este trabajo. Un equipo humano compuesto por dos técnicas de desarrollo Local y Comercio, "volcadas plenamente en la atención diaria a la ciudadanía, empresas, autónomos y emprendedores, así como al mantenimiento de la bolsa de empleo PORTALEMP, a las iniciativas de formación y empleo, y a la gestión de subvenciones". A este equipo hay que sumar una TAG (Técnica de Administración General), alma mater de todos estos programas y el propio concejal.

"Cuatro personas que sacan adelante un duro programa de trabajo, conscientes de que son la primera línea de ayuda para una parte importante de la ciudadanía, así como una vía principal de las ayudas dirigidas a sostener la actividad económica del municipio y, por tanto, de aquellas familias que están detrás de cada uno de ellos", explica.

El concejal señala que la intención es sacar todos estos programas de forma secuencial para acabar el año con una campaña de Bonos al Consumo, ampliada en su duración y con modificaciones y mejoras con respecto a la campaña anterior que permitan mejorar el alcance de esta, amplificando el auge del consumo en los meses finales del año.