Exprofesores del Canastell reivindican el legado del director y exigen su vuelta

«Se rompe una línea de trabajo». Es el pesar de un grupo de exprofesores del Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP) Canastell que ha dado el paso de defender al director Carlos Navas, quien, tras 38 años al frente del centro educativo de San Vicente del Raspeig, ha sido relegado del cargo. Reivindican su legado, la gestión y el funcionamiento «ejemplar» del centro capitaneado por Navas, y critican que después de un inmenso trabajo «se le relega al olvido» y se le aparte de la primera línea de la Formación Profesional de la Comunidad y del país.

Una nueva directora se incorporará el 1 de julio tras la decisión tomada por la dirección territorial de Educación. Los docentes jubilados son miembros de la asociación Canastell Experiencia, una entidad volcada en la Formación Profesional (FP) y su antiguo centro, a la que también pertenecen personas relacionadas con empresas y con el panorama educativo, y que está presidida por Javier Suazo.

Vinculados durante años al Canastell, reivindican el legado que durante 38 años ha dejado su cabeza visible, Carlos Navas, e indican que ha situado a su centro a la vanguardia educativa, por lo que quieren que se revoque la decisión. Contrariedad, enfado y decepción califican el estado de ánimo de los exprofesores que advierten que a Navas le quedaba apenas un año para terminar los proyectos «comenzados con gran éxito y satisfacción por parte de profesores y alumnos. Todos se quedan en la estacada sin una razón convincente», indican en un comunicado que han hecho público para dejar clara su postura .

Ponen en entredicho los motivos de que se relegue al director y lo enmarcan en decisiones puramente políticas. Lamentan que «no hay razones de peso para tomar esta medida. Suena mucho a veleidad caciquil y nos tememos que a bastantes caprichos inconfesables de poder».

Los miembros de la asociación Canastell Experiencia se preguntan «dónde está la cúpula de la educación valenciana que no hace demasiados años apostaba por la innovación y, junto con otros centros, veían al CIPFP Canastell como un centro ejemplar y avanzadilla de sus nuevos proyectos» . Y recuerdan que el Canastell ha sido premiado por su labor innovadora en foros de ámbitos valenciano y nacional, así como los acuerdos que se han mantenido con la FP del País Vasco, primera línea de la FP en España y también en Europa. Los exprofesores están preocupados por los Programas de nivel 1 que en su mayoría son para alumnos en riesgo de exclusión social. Y hacen hincapié en el éxito cosechado a lo largo de los años con jóvenes abocados a la exclusión que han logrado un futuro en esta FP. Se dirigen al director territorial, David Vento, a quien advierten de que el centro ha innovado y los profesores se han implicado, y le recriminan no implicarse con su proyecto. «La nuestra es una labor social, la que estos chicos necesitan, aislados como están de todos los ámbitos sociales. Y se ha trabajado mucho; mucho más de lo que obliga la ley, esa ley que le protege a usted y, aséptica, le da la razón. Pero claro, ¿por qué se va a preocupar usted de eso, verdad? Para qué, si de ahí no saca ningún provecho?».

La asociación Canastell Experiencia nació «para dar sentido y valor a la labor de los profesores del centro» y advierten que sienten que ahora deben desechar como inútiles «todos nuestros esfuerzos y el nivel de perseverancia en nuestra labor mientras la formación profesional era considerada el grado más ínfimo de la educación. Por qué hemos de sentirnos fracasados?», se preguntan.

Los exprofesores se unen a un movimiento en San Vicente de apoyo a Carlos Navas. En el Ayuntamiento, el alcalde, Jesús Villar, ha dado su apoyo expreso y todos los grupos excepto Compromís apoyan una declaración institucional que barajan presentar al próximo pleno, que se convertirá en moción si no logran finalmente el apoyo de todos los grupos. Por su parte, el director del Canastell ha recurrido a los tribunales y ha acusado al jefe territorial de Educación de «acoso laboral» durante dos años. Ha exigido en el juzgado la suspensión de una medida que le obliga a jubilarse. Por su parte, la dirección territorial advertía que durante años instó a que se cumplieran requerimientos como los horarios de clase, que el instituto fijó de lunes a jueves, advirtiendo que «el marco legal hay que cumplirlo».

El director territorial expone el viernes sus razones

A petición del grupo municipal de Compromís, el director territorial de Educación, David Vento, acudirá este viernes a San Vicente. El responsable de la Conselleria ha convocado a los portavoces de los grupos políticos sanvicenteros para explicar el porqué del cese del director del Canastell, Carlos Navas. Únicamente Compromís se ha manifestado contrario a suscribir una declaración institucional de todos los grupos políticos en defensa de Navas.