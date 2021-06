Queja por tener que pagar el parking del Hospital en monedas

Una familia ha presentado una queja por tener que abonar el importe del estacionamiento del parking junto al Hospital de Sant Joan en monedas y no poder hacerlo con tarjeta, sin tener que tocar el dinero. La familia presentó una queja en el propio parking y también en el Hospital, puesto que no daban crédito a que, en plena era covid, no se les haya permitido otro modo de abonar el estacionamiento. «Precisamente pago con el móvil en todas partes para no tener que tocar nada, así que no entiendo lo sucedido menos junto a un Hospital», declara Benancio Bilbao.

El hombre explica que tiene que acudir periódicamente al centro hospitalario de Sant Joan. Admite que no suele aparcar en el interior del parking pero ese día llevaba a una niña y era más cómodo aparcar en el interior para acceder al hospital. Cuenta que cuando llegó a la barrera para acceder leyó que únicamente se podía pagar con monedas y reconoce que ya no pudo dar marcha atrás: «Ya tenía dos coches detrás así que entré, luego acudí a poner una queja, porque me parece completamente incomprensible tener que pagar con dinero y que me devuelvan monedas, en lugar de poder pagar de forma aséptica sin que nadie haya tocado nada».

A su juicio, se produce una situación incomprensible cuando se están exigiendo estrictas medidas de seguridad y sanitarias para evitar los contagios. Lamenta que no se corresponden las estrictas medias de seguridad que se toman antes de acceder al Hospital. El centro hospitalario ha respondido a su queja indicando que se trata de un aparcamiento privado ajeno a la gestión o servicios del Hospital.