Los grupos municipales de San Vicente defienden el proyecto del Canastell

Las posturas siguen prácticamente en el mismo punto en el que estaban. La decisión de relegar a la dirección del CIPFP Canastell y con ello, su proyecto educativo, no ha gustado a ningún grupo político, salvo Compromís, en el Ayuntamiento de San Vicente. En la junta de portavoces previa al pleno PSOE, EU, Cs, PP y Podem han decidido seguir adelante con su objetivo de presentar al pleno una moción de respaldo al centro y su trayectoria. Compromís y Vox se emplazan a conocer el contenido del texto para apoyarla o no. Y esta última formación puntualiza que su defensa es al centro educativo, no a individualismos.