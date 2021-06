Compromís apremia a arreglar nichos apuntalados en Sant Joan

Nichos apuntalados, semiderruidos y otros cubiertos con plásticos desde hace meses. Es el panorama que se encuentran algunas familias en el Cementerio de Sant Joan d’Alacant y que ha denunciado el grupo municipal de Compromís. Tras estudiar el expediente, el portavoz Sergio Agueitos advierte de que no existe partida presupuestaria para el arreglo y apremia al bipartito PSOE y Ciudadanos, a aprobar un presupuesto «que no llega» y a realizar las inversiones necesarias para mejorar la situación en esta parte del camposanto. Agueitos arremete contra el equipo de gobierno a quien acusa de no tener entre sus prioridades la aprobación de las cuentas municipales de 2021. A pesar de que se anunció que la intención era culminar este mes con el proceso y celebrar el pleno de aprobación de los presupuestos y el del uso de los remanentes. Así como el traspaso de la alcaldía.

Compromís explica que la situación en la que se encuentra el cementerio viene de lejos y que las familias afectadas están reclamando desde ya hace varios años el arreglo de estos nichos. «Estos familiares se han mostrado en todo momento a colaborar para aportar su parte correspondiente a la rehabilitación, pero los servicios jurídicos han concluido que la actuación debe de ser asumida íntegramente por el Ayuntamiento», incide Agueitos.