El fuego de otro horno centenario se apaga

El horno más antiguo de El Campello echa al cierre. Al menos por el momento. Este fin de semana se ha apagado su llama después de que la propiedad no haya renovado el contrato, para traspasar el negocio a otros profesionales. Así, este sábado quedará señalado como una fecha inolvidable para Juan A. Requena Sánchez, el panadero de El Campello que recibió el homenaje de su clientela, tras casi 50 años en la boca del horno. Y desveló que el secreto no solo está en la masa, sino que la materia prima y la leña son primordiales en la calidad final de un producto que siempre han apreciado sus vecinos.

El insólito reconocimiento tuvo lugar a las 12 del mediodía frente al número 36 de la calle Santa Teresa, donde se ubica la tradicional Panadería Hilario, cuyo horno se remonta a 1880 y al que acudieron decenas de personas para despedir, con aplausos, hurras y los sones de la sentida copla «Cuando un amigo se va», al popular hornero en su último día de trabajo.

El protagonista, sorprendido las muestras de afecto, manifestó no tener palabras para agradecer la iniciativa de sus convecinos: «Nunca podré olvidar este momento y no sé cómo corresponder a tantas muestras de cariño», murmuraba entre lágrimas Juan Requena, natural de Granada que se trasladó con sus padres a El Campello a principios de los años sesenta y tras un tiempo empleado de la empresa tomatera Bonny, en 1973 entró como ayudante de Jesús Gil Nortes, yerno de Hilario Fuensanta y Pepeta Esteve, titulares del negocio en aquellas fechas.

«Todos mis conocimientos se los debo al señor Gil y desde que en 2006 empecé a regentar el negocio, lo hice siguiendo sus indicaciones y la verdad es que no nos podemos quejar, aunque dejo con tristeza esta faena que hubiera deseado continuar».

«Siempre hemos trabajado artesanalmente y con materias de primera calidad, que son los que dan empaque al producto. A los clientes no se les puede engañar y ellos te lo pagan con su fidelidad a lo largo del tiempo. El secreto no sólo está en la masa, que se ha de elaborar diariamente, también influye mucho en el resultado final la cocción con leña, que da una textura, un sabor y un color que no puede conseguirse con las panificadoras industriales elaboradas con productos procesados y electricidad», puntualizó Juan Requena, que ha venido despachando diariamente unas 350 barras de pan, tanto caseras como integrales, aunque estas significan menos del 10% del total.

También estaba especializado en las cocas saladas, de «molletes» y con pisto, así como los exquisitos «rotllets morenets», mantecados, toñas y las monas de Pascua, de las que vendía unas doscientas unidades.

Dos metros de pan

«Igualmente hemos servido a muchos bares y restaurantes del pueblo y trabajado con encargos, con mención especial a una barra de pan casero de más de 2 metros de longitud y 16 kilos de peso, que me costó una barbaridad meter en el horno. Atada sobre una furgoneta, se la llevaron a la feria el día de San Juan en Alicante y fue la atracción de propios y extraños en los alrededores de la Plaza de Toros», recordó nostálgico.

Ubicado en el Camí Vell de la Vila, arteria primigenia de la localidad, el conocido originariamente como «Forn de Pepeta» se sitúa a escasos 100 metros de la Plaza de la Iglesia –Canalejas- y, según Jesús Gil Fuensanta, cuya familia es dueña del negocio, data de mediados de 1880, cuando su bisabuela Rosa Baeza Claver inició la actividad que continuaron sus abuelos y padres.

La familia disponía de otra tahona en la esquina con la calle Elcano, pero en 1923, cuando instalaron la electricidad, decidieron desprenderse de aquella. En 1960, actualizaron la maquinaria y el horno, que es el más antiguo de El Campello. Ya hace un par de años cerró el que hasta entonces era el más antiguo. Y según revelaron los dueños, proseguirá en el futuro, pero en manos de otros profesionales, aunque por el momento, su llama centenaria se ha apagado.