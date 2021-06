El tripartito acuerda invertir 4 millones de euros del superávit en mejorar instalaciones y redactar proyectos

El Campello inyecta 4 millones de euros del superávit al presupuesto para acometer una serie de gastos e inversiones. Con los votos favorables del tripartito formado por PP, Cs y Vox, las abstenciones de PSOE, EU y Red, y el posicionamiento en contra de Compromís -Podemos no asistió al estar de baja paternal su edil-, el pleno del Ayuntamiento de El Campello celebrado hoy a mediodía con carácter extraordinario ha aprobado utilizar 4.032.200,47 euros del remanente de tesorería para ejecutar obras, encargar estudios y proyectos y adquirir suelo y bienes con los que se mejorar los servicios públicos del municipio de casi todas las concejalías, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

La concejal de Hacienda y portavoz del PP, Lourdes Llopis, se trata de gastos específicos que no pueden demorarse a otros ejercicios económicos, cuya relación se someterá ahora a un periodo de exposición pública de 15 días para que los interesados valoren, y, si lo estiman, presenten alegaciones.

Entre los gastos que contempla esta modificación presupuestaria figuran partidas para arreglos en el Centro Social y colegios, adecuación de oficinas, mantenimientos de centros escolares, arreglo de pistas deportivas, adquisición de vehículos, instalación de cámaras de video-vigilancia por todo el municipio o reurbanización de calles, así como la redacción de proyectos con los que ejecutar obras importantes con cargo a los presupuestos de 2022. También se incluye en esta modificación la dotación para desbrozar el barranco de La Solana de Cala Baeza, para las expropiaciones para conectar el alcantarillado de la zona norte con la depuradora de Sant Joan y actuaciones relacionadas con el medio ambiente.

Oposición

Desde la oposición han lamentado que no se hayan consensuado las actuaciones, y que constituya esta modificación de crédito una especie de nuevo presupuesto para 2021, ya que las cuentas de 2020 se han tenido que prorrogar al no haberse aprobado un nuevo proyecto presupuestario para este año, y se trata de numerosas partidas pero de poca enjundia. Y también han alertado de que no se prevén inversiones importantes, ya que al haberse presentado tan tarde la liquidación de 2021 y tener que ejecutar los proyectos en este mismo año, no da tiempo a llevar a cabo grandes obras. Y han alertado de lo elevado de partidas como Fiestas (255.000 euros) y Eventos (105.000) y se olviden partidas sociales y frente al covid.