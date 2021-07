La corporación de San Vicente en pleno reclama que no se releve a la actual dirección del CIPFP Canastell

Los siete grupos políticos que conforman la Corporación Municipal de San Vicente del Raspeig han unido sus fuerzas para reclamar a la Dirección Territorial de Educación que no releve a la actual dirección del Centro Integrado de Formación Profesional (CIPFP) Canastell.

En una moción aprobada en el pleno del 30 de junio, los grupos piden a la Dirección Territoral de Educación que “reconsidere el cambio en la dirección del CIPFP Canastell y atienda el criterio del Consejo Social del Centro, de toda la Comunidad Escolar y de la Corporación Municipal”.

Argumentan que al no ser el Canastell un centro de nueva creación, no puede aplicarse la base octava de la resolución 28 de Febrero de 2021 de la Dirección General de Personal Docente de la Conselleria de Educación y Deporte, la cual indica que, cuando la comisión correspondiente no haya seleccionado ningún aspirante, en el caso de centros de nueva creación, cuando la convocatoria se declare desierta, la Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte correspondiente nombrará director.... “Por ello se debería de mantener a la actual dirección frente a la designación de una persona ajena y desconocedora del Centro”, justifican.

Los grupos instan a la Dirección Territorial de Educación “a que no altere abruptamente la actual estructura organizativa de un Centro que ha sabido siempre adaptarse a los cambios de legislación en materia educativa y tan buenos resultados ha cosechado a lo largo de su trayectoria”, y solicitan a la Conselleria de Educación que lleve a cabo las inversiones que necesita el Centro para que éste pueda seguir llevando a cabo una formación de calidad.

En el último punto de la moción los grupos solicitan a la Conselleria de Educación que vuelva a incluir al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig en el Consejo Social del CIPFP Canastell.