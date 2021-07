El Síndic interviene ante las limitaciones a la oposición en Busot en el acceso a la información

El concejal reclamante lamenta que no se le permita acceder a la documentación en cualquier momento. Y añade que «esta es la política de transparencia del PP, que tenemos que asistir al Síndic para poder ejercer nuestra labor de oposición. El que entorpece la labor de transparencia algo oculta».

El concejal socialista acabó recurriendo al Defensor del Pueblo valenciano en mayo alegando la imposibilidad de acceder a la plataforma online «Gestiona» durante el horario establecido al no tener dedicación exclusiva. Y denunció que no había obtenido la documentación que solicitaba al consistorio más de un mes antes. A mediados de mayo presentó al Síndic un escrito quejándose por no haber recibido la información solicitada en abril sobre dos expedientes municipales. El Síndic admitió la queja e inició el proceso para recabar la información.

El concejal considera que se vulnera su derecho a hacer oposición puesto que critica que el Ayuntamiento de Busot tiene limitado el horario para consultar la información a un único día y una hora concreta. Los concejales de Compromís pueden acceder a la documentación los martes de 10 a 11.30 horas y los ediles del PSOE de 11.30 a 13 horas.

El Defensor del Pueblo Valenciano ha resuelto recomendando al Ayuntamiento de Busot que permita a los concejales el acceso a la información pública a través del programa informático «Gestiona». Y le pide al primer edil, el Popular Alejandro Morant, que los ediles del consistorio no tengan una limitación horaria para acceder a estos documentos públicos.

El Síndic advierte de que el Ayuntamiento de Busot está obligado a responder por escrito en un plazo no superior a un mes. Algo que ya ha hecho el consistorio. Morant asegura no entender y sentirse sorprendido por «la queja y la recomendación del Síndic, ya que en ningún momento esta corporación se ha negado a ampliar o modificar los días de consulta a los registros públicos, libro de decretos o resoluciones».

Morant advierte de que «en infinidad de ocasiones, de forma verbal, se les ha autorizado el acceso a la información sin necesidad de solicitud, fuera de los días y del horario acordado, pudiendo asegurar, y los funcionarios son testigos, de que apenas han acudido a ejercer su derecho de acceso a la información, y cuando lo hace, en concreto el señor Ripoll, al venir muy poco, hace peticiones abusivas de copias que colapsan los servicios administrativos».

El alcalde advierte de que aunque el Síndic recomienda que se autorice a ver la documentación sin limitación de días «le he contestado que evidentemente no. Yo tengo el derecho de autoorganización del propio ayuntamiento».

Dispuestos a ampliar el horario, pero con límites

El Síndic de Greuges considera que «no se puede limitar el acceso a la información pública por parte de los concejales fijando un horario concreto de acceso». Mientras el alcalde de Busot advierte que el acceso a la información «nunca se ha visto denegado y sí regulado». Morant advierte que «no cabe acceso ilimitado ni atemporal en la consulta de la información». Y ha respondido al Defensor del Pueblo valenciano que está dispuesto a ampliar el horario de consulta de información, «siempre y cuando, no afecte a la gestión administrativa diaria».