San Vicente alega falta de personal para justificar más de 1.000 contratos menores

Un total de 1.086 contratos menores ha formalizado el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Es la cifra que arroja el último informe de control financiero elaborado por el departamento de Intervención, correspondiente a 2019, que refleja que San Vicente formalizó ese año contratos menores por un importe total de 2.449.011 euros. Esto implica que más del 13% del importe global de obligaciones reconocidas en los capítulos 2 (gastos corrientes en bienes y servicios) y 6 (inversiones reales), y casi el 9% de los créditos presupuestarios durante el ejercicio 2019, ha tenido un gasto asociado a contratos menores.

Estos están regulados por la Ley de Contratos del Sector Público para evitar que su uso se convierta en un abuso. A rasgos generales significa contratar obras directamente sin contar con otras ofertas cuando se trata de valores inferiores a 40.000 euros y servicios con un coste inferior a 15.000 euros en suministros y servicios. Y el grupo municipal Ciudadanos presentaba al pleno de junio una propuesta con el objetivo de ampliar la transparencia y aumentar la posibilidad de que las empresas sanvicenteras puedan acceder a estas contrataciones directas que obtuvo el respaldo de todos los grupos, PP, Vox, Podemos y Compromís, y el voto en contra del equipo de gobierno, PSOE-EU que se remite a la falta de personal.

El concejal socialista de Contratación, Guillermo García, explica que la propuesta de Cs «es interesante» pero alega que la falta de personal que actualmente tiene el Ayuntamiento hace imposible poder apoyarla. «Ante la acumulación de trabajo que tenemos en el área y las concejalías que tienen que gestionar el remanente y contratos ordinarios no podemos votar a favor de esta moción».

Por su parte, el edil de Hacienda, de EU, Alberto Beviá, indicaba que la evolución de los contratos menores ha mejorado con los años. En 2019 se hizo el primer informe de fiscalización interno que indicaba que San Vicente realizó en 2018 un total de 2.017 contratos, frente a los 1.086 de un año después; y la inversión fue de 2,6 millones frente a los 2,4 del 2019. «Casi un millar de contratos menos, lo que significa que se ha cumplido con las recomendaciones de la Intervención.»

Desde Cs reconocen que el sabor es agridulce, puesto que han obtenido el respaldo de la mayoría de grupos, pero no hay un compromiso del equipo de gobierno. «No entendemos que el equipo de gobierno vote en contra de llevar a cabo medidas que están recogidas en el informe de la intervención municipal. Tampoco entendemos que el PSOE vote en contra alegando que no tiene personal porque eso denota que no van a llevar a cabo ciertas recomendaciones del informe de la intervención municipal, que igual son las más importantes», recalca Torregrosa.

La formación recuerda que los primeros tres años del equipo de gobierno anterior se pedían 3 presupuestos a partir de contratos de 400 euros. Algo que dejó de hacerse y que ella misma consideraba excesivo. Pero ahora cree que se debe dar más transparencia y oportunidades a los proveedores de los contratos menores que adjudica el Ayuntamiento. «El objetivo es que un mayor número de empresas, fundamentalmente pymes, puedan beneficiarse de estas contrataciones directas y que el Ayuntamiento obtenga precios más ventajosos», expone.

Los 1.086 contratos realizados durante 2019 son una cantidad importante tanto por su número como por la cuantía económica global que representan, y Cs advierte de que el objeto de muchos de ellos «es repetitivo año tras año».

Revisar

Para la formación se pone en evidencia la necesidad de revisar permanentemente la regulación y el uso que se hace de los contratos menores con el fin de mejorar la eficiencia en la gestión y la contratación.

Proponen que cada concejalía realice un análisis y valoración de los distintos servicios y suministros que se prestan de forma reiterada mediante contratos menores y que, por sus características, pueden ser susceptibles de licitación mediante un procedimiento abierto. El objetivo final es que, en coordinación con el área de Contratación, se establezca un calendario para la licitación de forma progresiva de dichos contratos menores.