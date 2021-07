El PP de San Vicente reclama actividad en verano para reactivar el comercio y la hostelería

Actividades que dinamicen San Vicente del Raspeig y que favorezcan las compras en el comercio y el consumo en la hostelería. Es la reclamación que hace el grupo municipal Popular, que critica la escasa actividad de atracción turística en el municipio. El portavoz Popular, Óscar Lillo, lamenta la falta de iniciativas municipales en este sentido, “es triste observar cómo las poblaciones de alrededor, sí se han preocupado en ofertar programaciones estivales con multitud de eventos culturales, competiciones deportivas, rutas gastronómicas, visitas guiadas, actividades de ocio, etc., para atraer a los turistas, aprovechando el atractivo de nuestra zona costera", compara.

Lillo advierte que San Vicente apenas a seis kilómetros de la playa, debería ofrecer "alternativas atrayentes, con propuestas llamativas que repercutirían favorablemente no solo en el disfrute de la población y sus visitantes, si no que de forma especial, potenciarían en este periodo la economía local y la generación de empleo en el sector comercial y en el de la hostelería” .

El PP apunta a la Concejalía de Turismo como la que debería canalizar este tipo de iniciativas, englobando a los distintos departamentos y generando una agenda conjunta tanto de cultura, como de fiestas, de deporte, "para que no parezca que cada uno trabaja por su cuenta, sino de forma coordinada para conseguir un objetivo común enfocado en el beneficio de la población” afirma el portavoz Popular.

Sin piscina

"A esta falta de propuestas, se suma la circunstancia por segundo año consecutivo, de que no se va a disponer de piscina pública para el baño, y este verano no se puede culpar al covid-19 de ello, si no a la planificación de las obras del Centro del Agua sin concluir".

Apuntan a que, ya que no va a haber Fiestas de Hogueras y Barracas, "era importante trabajar en acciones para atraer a potenciales turistas y visitantes de otras localidades costeras, algo de lo que sí se van a aprovechar poblaciones vecinas como Mutxamel, Elche, Novelda, Alicante, etc., de las que ya podemos ver propuestas en los espacios publicitarios de nuestra propia localidad” explica Lillo “al igual que el equipo de gobierno, compara su gestión a la de otros municipios cuando criticamos su inoperacia y pésima gestión, que los tomen también como referencia a la hora de emular lo que hacen bien”.

Dónde está el informe de potencialidad turística

Los Populares reclaman conocer el informe del diagnóstico de potencialidades turísticas encargado a final de 2019 por la Concejalía de Turismo, que recuerdan, costó más de 17.000 euros. “Aún no sabemos para qué se hizo este diagnóstico de potencialidades turísticas, ni cuales fueron las conclusiones del estudio pues pese a ser solicitado formalmente no nos lo han llegado a facilitar, aunque por lo que se aprecia tampoco ha servido de mucho” , recalca Lillo. El PP apunta a la edil de Turismo, Asunción París, y recuerdan que anunció eb el pleno que la oficina estaría abierta este verano, "lo que no sabemos a día de hoy es la propuesta estival que ofrecerá el Ayuntamiento de San Vicente a los vecinos y turistas que nos visiten” y concluye “casi tan importante como trabajar y dedicar todos los esfuerzos y recursos necesarios a este cometido, es creer en el potencial turístico de San Vicente”.