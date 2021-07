San Vicente celebra el 16 de julio el primer festival Indie

La Concejalía de Cultura y Memoria Histórica ha organizado para el viernes 16 de julio el primer festival de música Indie de San Vicente del Raspeig. Glas, Turmalina y Finde Fantasma se subirán al escenario del parque Juan XXIII a partir de las 20 horas en un concierto en el que también participa Solar DJ’S.

La regidora de Cultura, Raquel Rodríguez, de Esquerra Unida, ha informado que las medidas covid-19 obligan a limitar el aforo a 170 personas sentadas en torno al escenario del parque, aunque si acude más público se habilitarán los laterales de la gradas del auditorio. La entrada es gratuita y no es necesaria invitación. “Es una pena limitar el aforo, pero hemos querido arrancar con este festival que nace con vocación de crecer en futuras ediciones”, ha anunciado la concejala.

El cartel

Desde el Ayuntamiento explican quién es cada una de las bandas que actúa. GLAS es la banda murciana de indietrónica formada por Paco Ganga (The Leadings, Lofelive), Fede Gas (ex Varry Brava), Tommy Roch (Adiós Nicole, The Purple Elephants) y Álvaro Carbonell (Adiós Nicole) que se unen para transmitir energía, elegancia y magnetismo a través de canciones bailables, pegadizas llenas de emociones. Tras sacar su EP presentación en 2018 Ya estamos salvados consiguen estar presentes en grandes festivales y sonar en las radios y cabinas de todo el país. En 2020, GLAS se sumerge en la composición de su segundo álbum Venus Géminis. En octubre de 2020 graban los Conciertos de Radio 3, donde ya presentan temas de su nuevo trabajo. Será en otoño de este 2021 cuando editen oficialmente este nuevo trabajo.

Finde Fantasma es un grupo de Indie Rock de Alicante formado por Pablo del Val (voz y guitarra), Yoann Bouix (guitarra) y David G. Baraza (Bajo) en Alicante en 2018. Su música combina estribillos pegadizos con un sonido imparable lleno de energía. Entre sus influencias se encuentran grupos como The National, Always, The Cure, Coldplay o Beach House. En 2020 han grabaron su primer álbum en Estudio Uno con la producción de Carlos Hernández (Carolina Durante, Viva Suecia, Los Planetas...).

Los gaditanos Turmalina, Ángeles Jiménez (voz, guitarra, sintes), Jorge Mesa (batería), Pablo Donato Pablos (guitarra, coros), Fran Rosado (teclados) y Alberto Santana (bajo, coros) llevan desde finales de 2020 apostando por un nuevo giro de tuerca en sus nuevas canciones, lo que les está llevando a consolidar su sonido con trabajo, constancia y revolución. Y es que la banda gaditana tiene el poder de canalizar las malas vibraciones y transformarlas en melodías repletas de matices. Llega

n incluso a sobrecogernos en un mundo místico donde imperan los cambios de intensidad, las letras cuidadas y el gusto por los pequeños detalles.