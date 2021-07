El Campello es un municipio que este 2021 cumple 120 años de idiosincrasia propia. Más de un siglo da para tener una perspectiva sobre nuestra fiesta de la Virgen del Carmen, que fueron las primeras que se celebraron en el municipio del recién estrenado el siglo XX.

La fiesta, entonces, estaba en manos de las mujeres, las que esperaban a sus padres, hermanos, maridos e hijos, mujeres que engalanaban las calles San Pedro y San Vicente con banderitas de papel, confeccionadas por ellas mismas, adornaban el templete con baladre recogido de los alrededores del río Seco, y se vestían para la ocasión. La celebración era totalmente popular y se celebraba el día de la Virgen y su víspera.

Con el paso del tiempo se creó la «comisión de fiestas» que no era otra cosa que dos o tres personas que fueron relevando paulatinamente a las mujeres con el propósito de hacer más fiesta, concretamente tres días. Con el tiempo el Ayuntamiento se vio en la necesidad de involucrarse económicamente de forma definitiva, junto con «el pósito» que siempre estuvo con sus pescadores.

En esos años de la década de 1970 la fiesta tenía desfiles de carrozas, comparsas, tracas, fuegos artificiales terrestres y acuáticos (estos últimos eran con una pequeña barca que iba por la bahía dejando caer al mar con mucho cuidado, pequeños cohetes y bengalas que flotaban hasta explotar), existían cucañas, yincanas de ciclomotores, carreras de cintas, verbenas con música totalmente en directo y muchos actos más, algunos de ellos hoy prohibidos, como la suelta de patos en la mar.

En la década de los 1980, las fiestas dieron un salto con la comisión de fiestas de la época, pasaron a celebrarse durante cinco días, se rifaron coches, (SEAT127), había plaza de toros, con espectáculos del bombero torero, toro embolado, suelta de vaquillas, había elección de reinas de las fiestas en la sala de fiestas Gallo Rojo... Venía una gran feria de atracciones, se «instauró» el carnaval Carramalero que tuvo enorme aceptación y éxito.

Fue en esa etapa cuando La Comisión de Fiestas compró el trono, andas y la actual Virgen del Carmen que procesiona en la actualidad, para conservar, la que luce en el altar de la Ermita y que tiene «su historia». Sin duda fue una época de gran esplendor de las fiestas, de la mano de un hombre que supo capitanear muy bien la Comisión de Fiestas y que no puedo dejar de mencionar, D. Francisco Navarro Guasch. Este hombre gozó del respaldo incondicional del Ayuntamiento (no tanto económico, que casi ni lo necesitó).

El paso de los años fue instaurando la burocracia, los permisos e informes para todo, firmas de ingenieros y mil pasos administrativos, la necesidad de legalización de la comisión de fiestas y barracas, con estatutos, cif, registros, seguros, etcétera.

Ese fue el primer paso para ensombrecer la popularidad de las fiestas y la autonomía de la comisión de fiestas. El Ayuntamiento en la década de 1990 impulsó decididamente a la comisión de fiestas mediante convenios, devolviéndole la independencia que siempre tuvo, respaldándola y poniéndole fácil su labor, y así las fiestas siguieron subiendo peldaños para alcanzar El Campello un lugar tan relevante en sus fiestas marineras, que hasta venían de lejos a ver sus espectáculos de pirotecnia, que eran de lo mejor de la provincia, pasaron los cómicos más importantes de España, se celebró el primer corre fuegos, no menos relevantes eran sus actos religiosos con su procesión marítima, su misa de campaña y la llegada a la ermita de la virgen en su procesión terrestre, con un entrañable espectáculo de pirotecnia, sencillo pero atrayente, bengalas y un ingenioso despliegue de un lienzo con el dibujo de la Virgen.

El comienzo del siglo XXI ya marcó definitivamente las fiestas, se estancaron ya que la iniciativa popular se vio relegada a un segundo plano y eso repercutió en la organización, vistosidad y afluencia de público.

Debido a eso, poco a poco fueron desapareciendo todas las barracas, por la cantidad de requisitos y burocracia. Con todo y con ello, la comisión de fiestas consiguió introducir novedades muy atractivas para mejorar los actos religiosos, como el traslado nocturno de la Virgen por la orilla del mar, la retransmisión a tierra de la ofrenda de flores en la mar, por los marineros ausentes, desde el barco de la Virgen, para que la escucharan todos los que en tierra se encontraban, conseguir con la inestimable ayuda del club náutico de Campello en el año 2019, que el Patrullero FORMENTOR de la Armada Española, por primera vez, abriera la procesión por el mar y por tierra, sus marineros portaran junto con los pescadores a la Patrona de los campelleros.

No quiero dejar de reseñar que la cofradía de pescadores hasta hoy (que no está en sus mejores momentos) siempre ha estado al lado de la comisión de fiestas. Mi reconocimiento y agradecimiento a todas las entidades y personas, que no he mencionado específicamente, pero han sido incondicionales en las Fiestas de la Virgen del Carmen.

Espero que las administraciones vuelvan a ser el respaldo y dejen de nuevo las riendas a la iniciativa popular, que siempre ha representado la comisión de fiestas y juntos de la mano, puedan decirles a todos ustedes de nuevo, con orgullo y voz alta, las primeras palabras del himno de El Campello… «Ven a Campello, ven y verás...»