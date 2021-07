El campellero Juan Antonio Sepulcre, del club deportivo Escuela Artes Marciales Txentxo de San Vicente del Raspeig, se ha proclamado Campeón de Europa en la modalidad de kata en silla de ruedas. Sepulcre ha conseguido la medalla de oro en este campeonato europeo, que se llevó a cabo en Croacia. Una medalla que acompaña a su anterior título europeo, pues en 2019 fue Campeón de Europa en Guadalajara. El deportista volvió a demostrar su capacidad de superación y constancia, lo que le ha servido para coronarse como campeón. Su siguiente paso: el Campeonato Mundial que se disputará en Dubai.

¿Qué supone para ti revalidar el título de campeón de Europa de kárate adaptado?

Este triunfo supone mucho para mí, el salir a otro país, competir con normativa nueva... Fue todo nuevo para mí. Una experiencia inolvidable, sin duda, y sobre todo conseguir revalidar el título es todo un orgullo, por lo menos sé que todo el esfuerzo ha merecido la pena.

¿Cómo se presenta el mundial de Dubai?

Ahora me estoy preparando para el Campeonato Mundial que se disputará en Dubai en noviembre de este año, nunca me he presentado al mundial o sea que hay gente con la que nunca me he enfrentado, pero seguimos en la misma línea, trabajando y entrenando sin parar. Fácil no va a ser, ya que se presenta gente muy preparada pero iremos con toda la ilusión y motivación, sabiendo que va a ser una experiencia que no se vive todo los días.

¿Cuál es tu mayor motivación?

Mi mayor motivación es principalmente superarme, además es lo que más me gusta y es lo que he hecho desde bien pequeño. Así que la motivación que tengo es seguir mejorando e intentar llegar a lo más alto.

¿Qué aconsejarías a las personas que empiezan en esta disciplina?

Con esfuerzo y constancia todo se puede conseguir aunque está claro que no es fácil pues hay que trabajar mucho y dedicarle tiempo. Tener algún tipo de discapacidad tiene sus limitaciones pero como he demostrado yo se puede practicar este tipo de disciplina sin problema y superarse diariamente. Es una cuestión de querer y de ponerle ganas y esfuerzo.

¿Cuáles son las especificidades del parakarate?

En mi caso, en la categoría de discapacidad física, se realizan los katas en silla de ruedas. El objetivo es adaptar un kata a la silla y que sea lo más parecido posible a hacerlo de pie, con todos sus desplazamientos y giros. Así que cuanta más dificultad haya más puntuación consigues.

¿Cómo es el entrenamiento diario?

El entrenamiento se basa en hacer las katas y aprenderlas, pero una de las claves es ir innovando en la manera de adaptar las katas y hacerlas en la silla de ruedas. Aunque sobre todo el entrenamiento es practicar e ir mejorando cada día diferentes detalles, ir puliendo cada kata.

¿Tenías ganas de volver a las competiciones, después de un año sin competir por el covid-19?

Por supuesto, tenía ganas de volver a competir pero ahora tenemos ganas de que vuelva el público a las competiciones. Este europeo ha sido muy bonito pero ha sido a puerta cerrada, entonces se ha echado en falta el calor del público que siempre nos ayuda.

¿Con qué apoyos has contado?

Ayuda económica no tenemos, sale todo de nuestro bolsillo por lo que le damos todavía más valor a los resultados. Aun así, no es fácil trabajar y compaginar este tipo de competición con todo lo demás. Siempre tengo que organizarme y por ello no le puedo dedicar todo el tiempo a entrenar. Pero también estoy muy agradecido porque la empresa donde trabajo, Industrias del neumáticos (Grupo Soledad), me facilita el poder ir a campeonatos durante unos días. Por esa parte, tengo bastante flexibilidad que hace que pueda dedicarme a esto.

¿A quién le dedicarías estos triunfos?

Se lo dedico a la gente que me apoya siempre, mi familia, mis amigos y mi sensei.