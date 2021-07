Un verano más, ya están operativas en El Campello las dos «biblioplayas» que cada año prestan servicio a bañistas y paseantes, con prestación de libros de todos los géneros y para todas las edades. Cada una de las casetas estará abierta durante dos tardes a la semana los meses de julio y agosto, los lunes y jueves, de 19:00 horas a 21:30 estará operativa la de Carrer la Mar, y los martes y viernes, con el mismo horario, la instalada en el Rincón de la Zofra, en la playa Muchavista.

Los interesados en llevarse libros prestados deben estar en disposición del carnet de socio de la Biblioteca Pública Rafael Altamira, donde se puede conseguir con facilidad. Según comenta el responsable del servicio Daniel Alberola, «el 80% de los libros destinados a adultos son novelas, algunas muy recientes, y las casetas tienen interesantes novedades para niños y jóvenes de todas las edades». Los usuarios son en su mayoría turistas residenciales que pasan largas temporadas en la zona.

Este servicio se desarrolla de forma interrumpida en El Campello desde el año 2003. Las «biblioplayas» se consideran sucursales de la biblioteca central, de cuyos fondos se nutren. Los encargados del servicio han hecho una amplia selección de títulos

La pandemia sanitaria justifica que el servicio no sea este año completo. No se puede acceder al interior de la caseta, se atiende por ventanilla, y no se dispone de mesas para lectura de prensa. Todos los libros que se devuelven son sometidos a una cuarentena de 15 días antes de volver a prestarse.