El humo de la nave de San Vicente tardará al menos dos días en desaparecer

El espectacular incendio declarado a primera hora de la tarde del domingo en la fábrica de caucho Pemarsa, en el polígono industrial de Canastell de San Vicente del Raspeig, ha dejado una estela de humo que tardará aún varios días en desaparecer. Ha sido la señal más evidente de un fuego iniciado en una nave lateral de la empresa y del que aún se están investigando las causas. El humo apelmazado sobre el municipio fue visible en toda la comarca el domingo y ayer seguía observándose, aunque en menor medida.

En el interior de la nave todavía se encuentra mucha materia prima, y el lunes aún se trabajaba en sofocar la temperatura y reducir la cantidad de humo. Los bomberos indican que el humo desaparecerá en los próximos dos o tres días. A la vez, el Ayuntamiento tranquiliza a los vecinos y advierte que «no es tóxico».

Han sido muchos los vecinos que han inmortalizado las imágenes de la boina negra instalada sobre San Vicente. El incendio seguía activo pero estabilizado, según informan desde el Consorcio Provincial de Bomberos, uno de cuyos efectivos tuvo que ser trasladado el domingo al Hospital por un golpe de calor, y ya está dado de alta. El fuego no afectó a las viviendas cercanas, aunque sí tuvieron que ser desalojadas 35 personas de las casas más próximas. Algunas personas volvieron y los bomberos reconocen que mientras el humo no se controle no es aconsejable que se queden en sus viviendas. Además, la luz de la zona cercana está cortada. Algunas personas se han trasladado temporalmente con familiares y amigos; y dos familias están hospedadas en el Hostal Casa Antonio. El Ayuntamiento ha agradecido el trabajo y esfuerzo realizado por el Consorcio de Bomberos, Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, Subdelegación del Gobierno y Emergencias del 112 durante el incendio. «Es de agradecer y destacar el tremendo esfuerzo y la gran profesionalidad con la que los efectivos procedentes de más de la mitad de la provincia de Alicante que estuvieron controlando y sofocando el incendio durante más de tres horas», ha destacado el alcalde, Jesús Villar.

Por su parte, la empresa Pavigym, a cuyo grupo empresarial dedicado al fitness pertenece la fábrica incendiada, reconoce los devastadores efectos sobre la nave y advierte de que «este suceso solo afectará a parte de la capacidad productiva de la compañía», que posee otras 7 empresas. Los empleados están teletrabajando y la mercantil asegura estar trabajando para recuperar cuanto antes la actividad en San Vicente.