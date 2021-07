Albero se despide como alcalde de Sant Joan destacando 16 actuaciones

Un acto protocolario y sencillo para decir adiós a seis años de Alcaldía llenos «de retos e iniciativas». El socialista Jaime Albero renunció y se despidió ayer como alcalde de Sant Joan d’Alacant en el transcurso de un pleno extraordinario que no llegó a los diez minutos de duración. Un martes y 13 de julio para no olvidar, porque ha sido también el mismo día en el que, horas después de renunciar como primer edil, recibía la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Un enemigo del que no se olvidó en su adiós, para destacar su orgullo en la gestión que el consistorio ha realizado de la pandemia en los momentos más duros.