Cs y PSOE tantean una moción de censura en El Campello con el rechazo de sus cúpulas

El tripartito de El Campello es un auténtico polvorín. Las relaciones entre los dos principales socios de gobierno, PP y Cs, están rotas desde hace mucho tiempo. Los naranja -y en especial el portavoz de Cs, Julio Oca- han marcado distancias desde el inicio del mandato en temas clave como el urbanismo, hasta el extremo de que, cuando se abordan esos puntos en la junta de gobierno, por sistema, se abstienen. Sin embargo, fue el pasado mes de marzo cuando quedó claro que las posiciones de unos y otros son irreconciliables. Cs se alió con una parte de la oposición para tumbar la modificación del convenio con Acuamed para el suministro de agua de la desalinizadora de Mutxamel, una medida que, en la práctica, supone un incremento del recibo, al tener que pagar en 40 años 14 millones de euros para asumir una parte de los costes de construcción de esta infraestructura, dejando así claro, por si quedaba alguna duda, la fractura en el seno del equipo de gobierno. Hasta el punto de que en ese momento ya se empezó a especular con la posibilidad de una moción de censura. Una vía que en las últimas semanas ha comenzado a cobrar fuerza, con reuniones a varias bandas entre ediles de Cs y de las fuerzas de la oposición para tantear si es posible un acuerdo que permita desbancar al PP y a su alcalde, Juanjo Berenguer, del Gobierno municipal. Una alianza que, sin embargo, a día de hoy, se complica por la posición de la dirección de los de Arrimadas, lo que, a su vez, le pone las cosas difíciles a la cúpula del PSPV, pero también por la postura de Compromís. Todo ello hace que, en estos momentos, la operación tenga visos de quedarse en una moción non nata, salvo cambio de guion de última hora.

Los contactos que hay apuntan a que, a través de la moción, dos de los ediles naranja se aliarían con la oposición, de manera que Cs podría gobernar un año y los socialistas otro, hasta llegar al final del mandato, que vence en 2022. Sin embargo, la operación contaría con la oposición de la cúpula de Ciudadanos. Hasta el punto de que, desde la Secretaría de Acción Institucional, aseguran sin tapujos que «en situaciones similares se actúa forma similar». Se remiten, sin más, a lo sucedido recientemente en el municipio de Godelleta, en València, donde el PP gobernaba con Cs y un partido local, y el regidor naranja decidió apoyar una moción impulsada por el PSPV y Compromís-EU, lo que supuso su expulsión. Una posición, en este sentido, que corrobora el coordinador provincial de la formación, Javier Gutiérrez. «La intención de Cs es continuar con el pacto de gobierno, y limar todas las asperezas que pudieran existir a nivel personal para ser leales a nuestras ideas y llegar al final del mandato». Una lealtad que, en estos momentos, para los de Arrimadas impide cualquier tipo de pacto con Compromís, Podemos y Esquerra Unida, que están en la oposición, junto a los socialistas y la plataforma vecinal Red.

Eso, en la práctica, frenaría el aval del PSPV a la operación. Desde la cúpula de los socialistas valencianos reconocen que no se cierran a recuperar cualquier alcaldía, y que, salvo con Vox y con el PP, no tienen líneas rojas con ningún partido. Otra cosa es tender puentes con tránsfugas. Eso sí es un veto, admiten. Al fin y al cabo, eso tiraría por tierra uno de los principales argumentos que han utilizado hasta ahora contra el ya presidente del PPCV, Carlos Mazón: el de sacar adelante mociones de censura apoyándose en regidores no adscritos, saltándose así el pacto antitransfuguismo. No obstante, desde el PSPV sostienen que, hasta la fecha, desde la agrupación local no les han comunicado su intención de registrar una moción de censura.

La tercera formación en discordia, Compromís, cuyo apoyo también es necesario para que la maniobra para echar al PP del Gobierno local cuaje, también se muestra reticente en la actualidad. De entrada, ha pedido que a la reunión a la que se le ha convocado a finales de semana también acuda el resto de partidos de la oposición. Ahora bien, pase lo que pase en ese encuentro, su portavoz y exalcalde de El Campello, Benjamí Soler, incide en que «no hay nada cerrado con nadie. Si Cs no sale del gobierno, no estaría justificado ningún movimiento. Sería un cambio de cromos sin más. Otra cosa es que se rompiera la mayoría. En ese caso, nos veríamos obligados a formar otra mayoría que garantizara la estabilidad y la gobernabilidad». Todo en un contexto en el que PP, Vox y Cs suman en estos momentos once ediles, mientras que PSOE tiene cuatro; Compromís, tres; y EU, Podemos y Red un regidor cada uno.

En este contexto, y más allá de lo que pueda pasar a partir de ahora, el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer (PP), subraya que «las mociones de censura no me gustan, salvo que estén muy justificadas, y en este caso no lo está, y tampoco veo lógico que, desde dentro del gobierno, se intente promover una moción de censura».

El PP acusa a los socialistas de tener una «doble vara» por la posible alianza con tránsfugas

Precisamente la alianza con tránsfugas para arrebatar el gobierno a la izquierda en municipios como Teulada es uno de los principales argumentos que ha utilizado el PSPV contra el PP y el ahora presidente regional del partido, Carlos Mazón, a quien siempre han acusado desde las filas socialistas de avalar tres mociones en siete meses. Tanto es así que incluso cargos del PSPV y de Compromís llegaron a tomar parte a finales de febrero en una concentración contra la moción de Teulada, con pancartas incluidas. Por eso mismo, los populares no han dejado pasar la oportunidad. Hasta el punto de que el coordinador del PP provincial y también vicesecretario de Organización del PPCV, Juan Francisco Pérez Llorca, pone el acento en la «doble vara» de los socialistas, y añade que «Juan José Berenguer es el alcalde de El Campello porque la ciudadanía se hartó de un cuatripartito, y ahora que hay estabilidad la quieren romper para dar la Alcaldía a un posible tránsfuga. Todo por tener el poder al precio que sea».