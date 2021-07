La ejecutiva comarcal del PSOE da un toque de atención a su portavoz en El Campello por la moción de censura

Eso, sin embargo, no ha sido un freno para que las negociaciones continúen. Hasta el punto de que este mismo viernes por la mañana se celebró la reunión que se había convocado con los posibles socios de la operación. Un encuentro en el que el objetivo principal era tratar de convencer a Compromís para que se sume a la jugada, y que se celebró mientras los dos regidores naranja que aún siguen en el Ejecutivo local -Julio Oca y Mercé Pairó- continuaron con su agenda, marcada por la festividad de la Virgen del Carmen que conmemoraba ayer El Campello. Ahora bien, según admitían algunas de las personas presentes en los actos oficiales que se desarrollaron a lo largo de la mañana, la tensión se podía cortar con un cuchillo, después de que en los últimos días haya salido a la luz que los dos ediles apoyarían la moción de censura.

En cualquier caso, y por lo que respecta al encuentro, la idea de los grupos era presentar a la formación valencianista algunos de los puntos en los que se podría asentar el posible pacto de gobierno en caso de que cuajaran las maniobras para desbancar al PP y a su alcalde, Juanjo Berenguer, del Ejecutivo local. Incluso se pretendía hablar de quién podría tener determinadas competencias si los grupos políticos que ahora están en la oposición y los regidores de Cs logran sus aspiraciones.

Sin embargo, la posición de Compromís no tiene visos de que se haya movido respecto a lo que ha mantenido en los últimos días. Y menos después de que el jueves la ejecutiva nacional del partido respaldara los argumentos que han venido dando sus ediles para oponerse a la moción de censura. En este sentido, lo que han alegado desde el principio es que su formación no se va a sentar a negociar -a lo más que llegará es a escuchar las propuestas sin más- si Ciudadanos no sale del tripartito. Entienden que, si no se rompe la mayoría actual, no estaría justificada la moción de censura, algo que en estos momentos todavía no se ha producido.

A eso se suma la postura que defienden desde el principio en la dirección de los de Inés Arrimadas. Ya han dejado claro que actuarán igual que lo hicieron recientemente en el municipio valenciano de Godelleta, donde el PP gobernaba con Cs y un partido local, y el regidor naranja decidió apoyar una moción impulsada por el PSPV y Compromís-EU, lo que supuso su expulsión. A efectos prácticos, eso supondría que los ediles de Ciudadanos que se sumen a la moción pasarían al grupo de no adscritos desde el momento en el que firmen el documento con el que se activa el proceso, lo que complica la adhesión del PSPV y de Compromís, en caso de que se cumpla la condición impuesta por los valencianistas y los concejales naranja abandonen el Gobierno.

No en vano, desde el PSPV se ratifican en que nunca se han cerrado a recuperar ninguna alcaldía y que, salvo con Vox o con el PP, siempre están abiertos a negociar con cualquier partido. Otra cosa es el aprieto que supondría tener que entrar en un gobierno con regidores tránsfugas. Ya no sólo porque implicaría saltarse el pacto antitransfuguismo, sino también porque precisamente eso es lo que siempre le han reprochado al presidente de la Diputación y presidente del PPCV, Carlos Mazón, que en siete meses avaló tres mociones de censura en la provincia, la última en Teulada. Y en una situación similar, de salir adelante la operación, quedaría Compromís, que también ha hecho bandera del pacto antitransfuguista en sus ataques contra Mazón.

Sea como fuere, lo cierto es que el hecho de que la formación nacionalista no se haya movido de su postura, según trascendió tras la reunión del viernes por la mañana, deja la situación como estaba, al menos hoy por hoy. PP, Vox y Cs suman en estos momentos once ediles, mientras que PSOE tiene cuatro; y EU, Podemos y Red un regidor cada uno. Sin los tres votos de Compromís, poco se puede hacer de momento.