Santiago Román, nuevo alcalde de Sant Joan hasta 2023 por el pacto con el PSOE

Santiago Román ya es el nuevo alcalde de Sant Joan d’Alacant gracias al acuerdo de alternancia de gobierno al que llegaron Ciudadanos y PSOE en 2019. El pacto de gobernabilidad se cumple y el portavoz de Cs y concejal de Hacienda, Contratación, Patrimonio y Deportes se convierte en primer edil tras la votación en un pleno extraordinario celebrado en el patio del Colegio Cristo de la Paz en el que ayer se dieron cita unas 200 personas. Román obtuvo 11 votos, los cuatro concejales de su formación y los siete socialistas.

El edil de Cs Marcos Piña proclamaba alcalde a Román que instantes después prometía su cargo. Y su antecesor, Jaime Albero, le entregaba la vara de mando. Los aplausos se fundían con la música de la Colla de la Agrupación musical La Paz. El flamante alcalde estrechaba las manos de todos los concejales cuando el portavoz del PP, Manuel Aracil, se levantó para darle un abrazo. Fue Román quien quiso tener un gesto especial con su antecesor estrechando con las dos manos la de Albero. Y segundos después le daba un cariñoso beso a su pareja, concejala y diputada de Cultura por Cs, Julia Parra.

En su discurso Román intentaba no olvidarse de nadie, de todos los cargos públicos que le a arropaban, empezando por el presidente de la Diputación y del PP autonómico, Carlos Mazón, y el alcalde de Alicante y presidente de la Mancomunidad de l’Alacantí, Luis Barcala. Pasando por alcaldes, diputados, portavoces y concejales provinciales y autonómicos de Cs, PP, PSOE, o Compromís o Vox. Y de aquellos que no están, entre ellos su madre, que estaría muy orgullosa.

«Como diría Paco Seva, los ayuntamientos son las trincheras, estás aquí para escuchar, aprender y dar soluciones a los vecinos», afirmaba como una declaración de intenciones. De su pacto con el PSOE, Román considera que son un «gobierno férreo y estable». Se considera un «alcalde de despacho y de calle» y reitera que la Alcaldía estará abierta para todos los ciudadanos. «Mi perfil será siempre de gestor, no de protagonista, para que Sant Joan sea el municipio que todos queremos, más próspero, emprendedor, el Sant Juan de las oportunidades».

En sus discursos, Podemos, Vox y Compromís fueron especialmente críticos con la gestión del bipartito y el nuevo alcalde. El portavoz de Podemos, Ignacio Ferreiro, confiaba «en que cambie la manera de hacer política de este gobierno» y advertía que el equipo de gobierno no ha sabido trabajar en equipo. Gema Aleman de Vox coincidía en reclamar el presupuesto de 2021, una gestión directa del nuevo alcalde. Para Sergio Agueitos de Compromís el bipartito no está a la altura de las necesidades de Sant Joan y recriminaba que «Albero no ha dejado el listón muy alto». A la vez que advertía que «el alcalde está más preocupado por acabar siendo candidato del Partido Popular». Para añadir que «hoy el PSOE le entrega la Alcaldía al PP, y eso es abrirle la puerta a la extrema derecha en este pueblo».

Rompía la tendencia el portavoz del PP y exalcalde, Manuel Aracil, para quien las críticas no tocan en el día de la toma de posesión: «hay tiempo para todo, y hoy no toca». Agradeció a Albero sus 6 años al frente de la Alcaldía «porque nadie es feliz siendo alcalde y abandonando lo más importante, a la familia». «Damos la bienvenida al nuevo alcalde, con la mejor intención. Nadie quiere ser alcalde y hacerlo mal», decía de quien fue su portavoz en el PP y concejal de Urbanismo. Y le tendía la mano para trabajar en conjunto.