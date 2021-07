La Fiscalía lleva al juez el uso de información sensible en el chat de los ediles críticos de San Vicente

La Fiscalía ha visto indicios de delito en los grupos de Whatsapp en los que ediles del sector crítico del PSPV de San Vicente del Raspeig difundieron información sensible y ha pedido al juzgado que cite en calidad de investigados a seis personas que estaban en esos grupos. Entre ellos se encuentran el que fuera portavoz y cabeza visible de los críticos, José Luis Lorenzo Ortega, así como los exediles José Gadea y Jesús Arenas, el actual concejal de Contratación Guillermo García, la ex jefa de prensa Ana López Tárrega y la asesora Verónica García. Considera que con el intercambio de información sensible en esos chats pudieron cometer delitos de infidelidad en custodia de documentos y violación de secretos, así como tráfico de influencias. La investigación se inició en la Fiscalía a raíz de una denuncia interpuesta por un particular en la que alertaba de posibles delitos por parte de los integrantes de dos grupos de Whatsapp integrado por ediles y militantes del PSOE de San Vicente que no eran miembros del Ayuntamiento. En ellos se compartieron documentos de la junta de gobierno local con datos de personas y empresas, así como de las mesas de contratación. En ellos aparecían datos que constaban en expedientes de contratación o de Urbanismo.