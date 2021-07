Los vecinos impiden el paso de camiones por el solar con amianto

Con una calavera sobre un papel en el que pone: «Prohibido el paso. Peligro de muerte», y abriendo la protesta con la pancarta «Cierre. Descontaminación. Por nuestras Vidas», en torno a medio centenar de vecinos del barrio Los Manchegos de San Vicente del Raspeig, algunas personas solidarizadas con ellos llegadas de otros puntos de San Vicente, e incluso policías locales de vacaciones, ganaron ayer una batalla.

Evitaron que volviera a utilizarse el solar donde denuncian que hay piezas de amianto y están los trozos que se esparcieron durante el desmantelamiento de la fábrica Fibrocementos de Levante. Y con su protesta lograron evitar que los camiones que habitualmente realizan descarga de material usando el terreno lo volvieran a hacer.

«El dueño de la empresa se ha ido a la firma de enfrente que tiene muelle de carga. No vamos a parar hasta que este suelo se descontamine», explica el vicepresidente de la asociación, Vicente Blasco. Los residentes conviven junto a los solares donde se encontraba la antigua fábrica de uralita y advierten de que la incidencia de cáncer entre los vecinos es muy alta. «No hay familia en el barrio donde no haya alguien afectado», añade. Y advierten que no quieren criar a sus hijos con esa espada de Damocles sobre sus cabezas.

El llamamiento que este fin de semana ha hecho la asociación de vecinos ha tenido aceptación. Y se han sentido arropados y respaldados. Junto a los residentes también han estado representantes del grupo municipal del PP con su portavoz Óscar Lillo a la cabeza; el grupo municipal de Vox, y el portavoz Adrián García, que defienden sus reivindicaciones.

Los residentes se han cansado «de las buenas palabras» y han pasado a la acción. «Todo el mundo que viene se echa las manos a la cabeza, pero nadie hace nada más», critica la presidenta, Vanesa Hernández. El jueves pasado presentaron ante la Fiscalía de Medio Ambiente una denuncia. Piden amparo al no encontrar por el momento ninguna respuesta a sus peticiones de que se descontamine la zona y se impida el trasiego. Y van a seguir protestando.

Piruetas en el solar

Además del paso de camiones, aseguran que es habitual que lleguen conductores que se dedican a hacer carreras y piruetas aprovechando el solar. Ellos se echan las manos a la cabeza. Cada vez que hay movimiento en el solar, cada vez que se remueve la tierra donde hay amianto, temen por la volatilidad de las partículas y que lleguen a sus pulmones. «Esta es una muerte silenciosa», sentencia Blasco.

Quieren que el Ayuntamiento de San Vicente tome medidas, apelando a que se trata de una situación de salud pública. El alcalde, Jesús Villar, reitera que está pendiente cerrar una reunión, y asegura que antes de cualquier actuación se van a hacer catas.

Adrián García recuerda que Vox ya preguntó en un pleno por la descontaminación del solar. Considera que «el Ayuntamiento tendría que hacerse cargo de oficio, por el deterioro de esta zona». Y advierte que el amianto ya ha hecho y sigue haciendo estragos en la salud de los vecinos.

Por su parte, Óscar Lillo cree que hay que parar el trasiego en el solar, «parar el descontrol» y «dar soluciones al problema. Los vecinos están cada vez más preocupados». Consciente de la peligrosidad del amianto reclama lo que piden los vecinos: el vallado de la zona cuanto antes.